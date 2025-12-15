O recado de Matheus Pereira após a eliminação do Cruzeiro

Depois da eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil e da despedida de Leonardo Jardim, o camisa 10 Matheus Pereira mandou um recado para a torcida celeste por meio de suas redes sociais.

O meio-campista destacou que é um torcedor em campo e falou sobre o choro na Neo Química Arena após o gol de Breno Bidon.

– Nunca escondi que o Cruzeiro é meu clube do coração. Já falei em entrevista que às vezes tenho que me conter por me sentir como um torcedor dentro de campo. O choro, a frustração vem disso. Eu queria muito esse título como um jogador do time e também como torcedor. Mas o futebol tem dessas. Ele não se mede só pelo sonho – iniciou o jogador.

– Fizemos um grande jogo ontem! Jogamos contra um time difícil, que nos impôs muitas dificuldades no Mineirão e na casa deles. Faltou pouco. Dói, mas ensina. A derrota machuca, a lição fortalece, e seguiremos mais fortes. Tá escrito nas estrelas, nossa hora vai chegar. Obrigado a todos vocês, Nação Azul! – complementou Matheus Pereira que ainda citou o capítulo 29, versículo 11 de Jeremias.

Cruzeiro negocia renovação de Matheus Pereira

Na zona mista após a eliminação para o Corinthians, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, revelou que tem negociações em andamento para entender o vínculo do camisa 10.

– Temos negociações muito avançadas. Esperamos que ele fique. É um jogador excepcional. E estamos fazendo todos os esforços pra ele ficar no clube – disse o dirigente.

Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro em 2023, emprestado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Posteriormente, foi comprado em junho do ano passado, por cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação da época).

No início desta temporada, o camisa 10 quase deixou a Raposa para jogar no Zenit da Rússia e até chegou a fazer exames médicos. Entretanto, ele desistiu da mudança na reta final das negociações.