Ceará vê dificuldade para manter volante emprestado pelo Santos

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará está passando por ajustes em seu elenco. O clube gostaria de seguir com o meio-campista Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos, mas a negociação é complicada.

Zanocelo chegou ao Vovô em agosto, tendo contrato até o fim deste ano. O volante realizou 15 jogos e marcou um gol. Apesar do rebaixamento, o atleta somou boas atuações e foi um dos melhores reforços alvinegros na temporada.

O jogador veio com uma opção de compra em seu contrato, mas a queda para a Série B reduziu consideravelmente o orçamento cearense. O Alvinegro de Porangabuçu precisaria arcar com esses valores para seguir com o jogador, como apurou o Lance!.

Vinícius Zanocelo foi emprestado pelo Santos ao Ceará. O meio-campista disputou 15 jogos e marcou um gol pelo Vovô (Foto: divulgação/Ceará SC)

Caso seja aproveitado pelo Peixe, Zanocelo reencontraria um velho conhecido: o técnico Juan Pablo Vojvoda. A dupla trabalhou no Fortaleza em 2023, quando o meio-campista fez 12 jogos e anotou um gol.

Atualmente, o Santos tem Zé Rafael, João Schmidt, Tomás Rincón, Willian Arão, Gabriel Bontempo, Hyan e Victor Hugo no setor.

Ceará tem novo treinador

O Ceará fechou a contratação do técnico Mozart para a temporada 2026. O profissional soma dois acessos na Série B e, em um dos anos, levou também o título do torneio.

Mozart iniciou como técnico no CSA. Depois, passou por Chapecoense, Cruzeiro, Guarani e Atlético-GO até chegar no Mirassol. Tal passagem começou em maio de 2023, quando a equipe paulista dava os seus primeiros passos na Série B.