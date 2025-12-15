O Corinthians divulgou detalhes sobre a venda de ingressos para o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. Na quarta-feira (17), o clube alvinegro encara o Vasco, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Corinthians e Vasco fecham acordo sobre ingressos de visitantes para finais

A venda começa nesta segunda-feira (15), por meio da plataforma Fiel Torcedor, iniciativa de sócios do Timão. Posteriormente, as entradas restantes serão comercializados pelo "Ingressos Corinthians", voltado para quem não é associado.

O primeiro grupo beneficiado serão os donos do "Minha Cadeira", espécie de cadeira cativa da Neo Química Arena, com abertura de Check-In às 14h (de Brasília), ao mesmo tempo que começam a distribuição para não pagantes e PCD'S.

continua após a publicidade

Uma hora depois, às 15h, será iniciada a venda para torcedores com mais de 80 pontos na plataforma Fiel Torcedor. O acúmulo de pontos ocorre conforme a frequência dos associados nos jogos do Corinthians.

Mais tarde, às 17h, começa a venda para associados com 60 pontos no Fiel Torcedor, e, às 19h, inicia a comercialização para sócios com 40 pontos. Na terça-feira (16), véspera da partida, quem tem 20 pontos poderá adquirir bilhetes a partir das 9h, enquanto os adimplentes começam a comprar às 11h. Os não associados ao programa terão acesso à venda a partir das 18h.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entradas para Corinthians e Vasco, na Neo Qupimica Arena, começam a ser vendidos nesta segunda-feira (17) (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Valor dos ingressos

Os sócios do programa Minha Vida, o mais básico do Fiel Torcedor, terão descontos de até 70%. Os ingresso também serão comercializados para os sócios do Minha História, e do Meu Amor, programas mais caros, mas com descontos. O valor dos ingressos variam entre R$ 42 e R$ 398.