O Grêmio acertou a contratação do ex-lateral Bruno Cortez para assumir o comando da equipe Sub-14 de sua categoria de base. A expectativa é de que a oficialização aconteça nos próximos dias.

Bruno Cortez estava no Ceará, onde trabalhou nas categorias de base, especialmente nas equipes Sub-14 e Sub-15. Aposentado do futebol desde meados de 2024, o treinador possui as Licenças PRO, A e B da CBF Academy.

Recentemente, Cortez levantou a taça de campeão da Copa Brasileirinho com a equipe Sub-15 do Ceará, em torneio disputado em Minas Gerais. Na grande final, a equipe comandada pelo treinador venceu os donos da casa por 1 a 0.

Cortez foi eleito o melhor técnico da competição, conquista que marcou o primeiro título de sua carreira como treinador.

— É uma honra imensa comandar esses meninos. Eles têm 14, 15 anos, mas mostraram personalidade de gente grande. Passaram mais de 20 dias fora de casa, enfrentaram pressão, desgaste físico e emocional, jogaram 16 vezes, chegaram em duas finais e entregaram tudo que tinham. Ver isso de perto, sentir a entrega, a conexão entre eles, a coragem de competir mesmo cansados é algo que me emociona - disse o treinador à época.

Bruno Cortez era treinador da base do Ceará (Foto: Igor de Castro/Ceará SC)

Carreira de Bruno Cortez

Bruno Cortez soma passagens por Botafogo, São Paulo, Benfica e Grêmio ao longo da carreira. Pelo clube gaúcho, onde atuou por cinco temporadas, conquistou o título mais importante da trajetória profissional, a Copa Libertadores de 2017.

Além da principal competição continental, o lateral venceu a Copa Sul-Americana pelo São Paulo, em 2012. No futebol europeu, defendeu o Benfica e levantou os títulos da Primeira Liga, da Taça de Portugal e da Taça da Liga na temporada 2013–14.

Já pelo Grêmio, Cortez também faturou a Recopa Sul-Americana, em 2018, além do Campeonato Gaúcho nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, a Recopa Gaúcha, em 2019, e a Taça Francisco Novelletto, em 2020. Pela Seleção Brasileira, conquistou o Superclássico das Américas, em 2011.