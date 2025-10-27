O Athletico venceu o Amazonas por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (27), na Arena da Baixada, pelo fechamento da 34ª rodada da Série B. O atacante Julimar fez os dois gols do Furacão, um em cada tempo.

Com o resultado, o Furacão voltou a vencer após quatro partidas e manteve a sétima posição, com 53 pontos, a dois pontos do Goiás, último time dentro do G-4. A Onça Pintada está na 19ª colocação, com 32 pontos, cinco pontos atrás do Athletic-MG, primeira equipe fora da ZR.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo teve o Athletico com a posse de bola, e o Amazonas em tentativas de bola aérea. Na primeira finalização, o gol do Athletico saiu. Aos 17, Julimar recebeu de Felipinho, ajeitou e bateu colocado de fora da área para abrir o placar. 1x0.

Em vantagem, o Furacão ainda assustou em cabeçada de Leozinho na trave e em chutes de Dudu e Mendoza que o goleiro Renan segurou. Com 28, um lance polêmico.

Alan Kardec dividiu forte e acertou Kevin Ramírez com a sola. Ele recebeu cartão amarelo e, após revisão do VAR, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) manteve a decisão de campo de não expulsar para a revolta da Onça Pintada.

Na segunda etapa, o Athletico seguiu com mais volume e ampliou novamente com Julimar. Aos 25, o atacante recebeu de Leozinho na intermediária, avançou até perto da meia-lua e chutou rasteiro, com a contribuição do goleiro. 2x0.

A partir daí, o time rubro-negro empilhou chances, mas Mendoza, Luiz Fernando e Leozinho não converteram na área. O Amazonas pouco arriscou, e Léo Coelho foi o único que assustou em cabeçada rente à trave, já nos acréscimos.

O que vem por aí?

O Athletico volta a campo no confronto direito contra o Goiás no sábado (1), às 16h (de Brasília), na Serrinha. Já o Amazonas recebe o Cuiabá no domingo (2), às 16h, no estádio Carlos Zamith. Os jogos são válidos pela 35ª rodada da Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2X0 AMAZONAS

SÉRIE B DO BRASILEIRO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: Segunda-feira, 27 de outubro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

🥅 Gols: Julimar 17/1ºT e 25/2ºT (Athletico)

🟨 Cartões amarelos: Alan Kardec e Carlos Terán (Athletico); Luan Silva e Castrillón (Amazonas)

🟥 Cartão vermelho:

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

⚽ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Arthur Dias, Carlos Terán e Léo Derik; Felipinho, Dudu (Patrick), Mendoza e Leozinho (João Cruz); Julimar (Velasco) e Alan Kardec (Luiz Fernando).

AMAZONAS (Técnico: Márcio Zanardi)

Renan; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Erick Varão, PH (Rafael Tavares) e Domingos (Joaquín Torres); Diego Torres (Guilherme Xavier), Kevin Ramírez (Luan Silva) e Henrique Almeida (Kiko).