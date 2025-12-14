Palmeiras e Flamengo disputaram os principais títulos do futebol brasileiro em 2025, e o clube carioca levou a melhor. Neste domingo (14), pouco antes da bola rolar para a final do Paulistão Feminino, a presidente Leila Pereira deu uma declaração forte sobre as conquistas do Rubro-Negro.

Em entrevista à Record, a presidente do Palmeiras disse que o Verdão perdeu os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro por incompetência do clube, e não por mérito do Flamengo.

- Nosso torcedor está mal acostumado, mas no bom sentido. Nós não estamos acostumados a não conquistar títulos. Desde 2010, até agora, a gente conquistou bastante títulos. Na minha gestão é o primeiro ano que não conquistamos. Mas fomos vice em três competições. Significa que você está disputando, que chegou na final - começou Leila Pereira.

- Claro que nós queríamos ter conquistado. No brasileiro a gente esteve muito próximo, na Libertadores também. Foi culpa nossa, não vou terceirizar responsabilidade. Foi por incompetência nossa. Nós não perdemos para o adversário. Perdemos para nós mesmos. Isso é muito claro para mim - completou a presidente do Palmeiras sobre os títulos do Flamengo.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, consola Vitor Roque após perder título da Libertadores para o Flamengo (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

A declaração foi dada minutos antes da bola rolar para a final do Paulistão Feminino, entre Corinthians x Palmeiras, no estádio do Canindé. Em campo, o Verdão perdeu para o rival por 1 a 0, mas se sagrou campeão com um agregado de 5 a 2.

Flamengo e Palmeiras disputaram títulos em 2025

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na final da Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Na segunda etapa, Danilo subiu mais alto que todo mundo e fez o gol do Flamengo contra o Palmeiras. o Mengão bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abriu caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo também disputaram o título até o final, mas deu Mengão. Com gol de Samuel Lino, o Rubro-Negro venceu o Ceará no Maracanã por 1 a 0 e levou a taça para casa pela nona vez em sua história.