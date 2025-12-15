Palmeiras supera Flamengo em ranking de clubes da Conmebol; veja lista
Brasil tem 12 representantes no top-30
A Conmebol atualizou o ranking de clubes do futebol sul-americano nesta segunda-feira (15). O Palmeiras aparece na liderança, à frente do Flamengo, mesmo após a derrota para o rival na decisão da Libertadores, em Lima.
+ Áudio vazado aponta atuação de diretores do São Paulo em esquema ilegal de camarotes
Ao todo, o Brasil tem outros dez representantes no top-30, além da dupla finalista do torneio continental. Entre eles, o Atlético-MG, finalista da Copa Sul-Americana, é o próximo clube brasileiro da lista, na sexta posição.
River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina, aparecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente. O Peñarol, do Uruguai, fecha o ranking dos primeiros cinco colocados.
A Confederação avalia o desempenho dos clubes na Libertadores e na Sul-Americana nas últimas dez temporadas, além do desempenho histórico nas competições e dos títulos nacionais conquistados no período da avaliação.
Além de elencar os melhores clubes do futebol sul-americano, a lista também serve para definir os cabeças de chave de ambas as competições.
Confira o top-30
- Palmeiras
- Flamengo
- River Plate (ARG)
- Boca Juniors (ARG)
- Peñarol (URU)
- Atlético-MG
- São Paulo
- Nacional (URU)
- Racing (ARG)
- LDU (EQU)
- Fluminense
- Athletico
- Internacional
- Grêmio
- Olímpia (PAR)
- Indepediente del Valle (EQU)
- Libertad (PAR)
- Estudiantes (ARG)
- Botafogo
- Cerro Porteño (PAR)
- Lanús (ARG)
- Corinthians
- Bolívar (BOL)
- Independiente (ARG)
- Colo-Colo (CHI)
- Vélez (ARG)
- Santos
- Barcelona (EQU)
- Cruzeiro
- Atlético Nacional (COL)
