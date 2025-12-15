A Conmebol atualizou o ranking de clubes do futebol sul-americano nesta segunda-feira (15). O Palmeiras aparece na liderança, à frente do Flamengo, mesmo após a derrota para o rival na decisão da Libertadores, em Lima.

Ao todo, o Brasil tem outros dez representantes no top-30, além da dupla finalista do torneio continental. Entre eles, o Atlético-MG, finalista da Copa Sul-Americana, é o próximo clube brasileiro da lista, na sexta posição.

River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina, aparecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente. O Peñarol, do Uruguai, fecha o ranking dos primeiros cinco colocados.

A Confederação avalia o desempenho dos clubes na Libertadores e na Sul-Americana nas últimas dez temporadas, além do desempenho histórico nas competições e dos títulos nacionais conquistados no período da avaliação.

Além de elencar os melhores clubes do futebol sul-americano, a lista também serve para definir os cabeças de chave de ambas as competições.

Palmeiras supera Flamengo e lidera ranking da Conmebol (Foto: Divulgação)

