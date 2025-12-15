menu hamburguer
Palmeiras supera Flamengo em ranking de clubes da Conmebol; veja lista

Brasil tem 12 representantes no top-30

Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 15/12/2025
17:40
imagem cameraAndreas Pereira na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Crizam FranÃ§a/Photo Premium/Gazeta Press)
A Conmebol atualizou o ranking de clubes do futebol sul-americano nesta segunda-feira (15). O Palmeiras aparece na liderança, à frente do Flamengo, mesmo após a derrota para o rival na decisão da Libertadores, em Lima.

Ao todo, o Brasil tem outros dez representantes no top-30, além da dupla finalista do torneio continental. Entre eles, o Atlético-MG, finalista da Copa Sul-Americana, é o próximo clube brasileiro da lista, na sexta posição.

River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina, aparecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente. O Peñarol, do Uruguai, fecha o ranking dos primeiros cinco colocados.

A Confederação avalia o desempenho dos clubes na Libertadores e na Sul-Americana nas últimas dez temporadas, além do desempenho histórico nas competições e dos títulos nacionais conquistados no período da avaliação.

Além de elencar os melhores clubes do futebol sul-americano, a lista também serve para definir os cabeças de chave de ambas as competições.

Palmeiras supera Flamengo e lidera ranking da Conmebol (Foto: Divulgação)

Confira o top-30

    1.
  1. Palmeiras
    2. 2.
  2. Flamengo
    3. 3.
  3. River Plate (ARG)
    4. 4.
  4. Boca Juniors (ARG)
    5. 5.
  5. Peñarol (URU)
    6. 6.
  6. Atlético-MG
    7. 7.
  7. São Paulo
    8. 8.
  8. Nacional (URU)
    9. 9.
  9. Racing (ARG)
    10. 10.
  10. LDU (EQU)
    11. 11.
  11. Fluminense
    12. 12.
  12. Athletico
    13. 13.
  13. Internacional
    14. 14.
  14. Grêmio
    15. 15.
  15. Olímpia (PAR)
    16. 16.
  16. Indepediente del Valle (EQU)
    17. 17.
  17. Libertad (PAR)
    18. 18.
  18. Estudiantes (ARG)
    19. 19.
  19. Botafogo
    20. 20.
  20. Cerro Porteño (PAR)
    21. 21.
  21. Lanús (ARG)
    22. 22.
  22. Corinthians
    23. 23.
  23. Bolívar (BOL)
    24. 24.
  24. Independiente (ARG)
    25. 25.
  25. Colo-Colo (CHI)
    26. 26.
  26. Vélez (ARG)
    27. 27.
  27. Santos
    28. 28.
  28. Barcelona (EQU)
    29. 29.
  29. Cruzeiro
    30. 30.
  30. Atlético Nacional (COL)

