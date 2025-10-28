Melhor defesa da Série B, Coritiba fecha um turno sem sofrer gol

A quatro rodadas do fim, o Coritiba alcançou a marca de 19 jogos sem sofrer gols na Série B. Líder da Segundona e com a defesa menos vazada, o Coxa volta a campo contra o CRB na sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 35ª rodada.

A última partida zerada aconteceu na vitória alviverde por 1 a 0 contra o Volta Redonda, no sábado (25), no Raulino de Oliveira. Com esse jogo, o Coxa fechou um turno completo sem ter a defesa vazada na Série B.

Assim, o Coritiba consolidou a parte defensiva e não levou gol em mais jogos do que sofreu: 55% deles, Nesse recorte, foram 12 vitórias e sete empates.

No Couto Pereira, o número é mais impressionante: foram 12 confrontos sem levar gol dos 17 possíveis, com sete triunfos. Os outros sete duelos zerados aconteceram como visitante, também em 17 disputados.

O setor defensivo do Coritiba também é o menos vazado da competição nacional, com 21 gols sofridos em 34 partidas - o segundo é do Novorizontino, com 28 gols.

- O foco está total no acesso. Estamos cada vez mais próximos. A equipe está de parabéns, mais um jogo sem tomar gol, o que é importante. Temos que levar os jogos com total respeito, manter o foco. Ainda faltam quatro partidas, vamos em busca do acesso e também do título brasileiro - afirmou o zagueiro Maicon, que faz dupla com Jacy, em entrevista à rádio TMC.

Essa solidez da zaga, aliás, tem sido uma marca do técnico Mozart. No ano passado, quando conquistou o acesso pelo Mirassol, o time sofreu gol em apenas 15 dos 38 jogos, acima da campanha atual, em 61% das partidas.

Por outro lado, o Leão Caipira levou 26 gols por toda a Série B, e o atual Coxa está mais próximo de um feito com menos gols sofridos. Para isso, a equipe alviverde pode levar quatro gols em quatro jogos, média superior do desempenho até aqui (0,61 por partida).

Coritiba venceu o Volta Redonda por 1 a 0, no final de semana. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Jogos do Coritiba sem sofrer gols

Coritiba 1x0 Vila Nova Coritiba 0x0 Novorizontino Coritiba 2x0 Operário-PR Coritiba 1x0 América-MG Criciúma 0x1 Coritiba Botafogo-SP 0x0 Coritiba Atlético-GO 0x0 Coritiba Coritiba 2x0 Cuiabá Athletico 0x1 Coritiba Coritiba 2x0 Volta Redonda CRB 0x1 Coritiba Coritiba 0x0 Chapecoense Coritiba 0x0 Remo Coritiba 4x0 Ferroviária-SP Coritiba 0x0 Goiás Avaí 0x2 Coritiba Coritiba 2x0 Botafogo-SP Coritiba 0x0 Athletico Volta Redonda 0x1 Coritiba

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 60 pontos, cinco pontos a mais que a Chapecoense, quinta colocada. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,33% de chance de acesso à Série A e 73,8% de conquistar o título.

Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sem data e horário confirmados, Couto Pereira