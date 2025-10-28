Melhor defesa da Série B, Coritiba fecha um turno sem sofrer gol
Coxa chega a 19 jogos zerados na Segundona de 2025
A quatro rodadas do fim, o Coritiba alcançou a marca de 19 jogos sem sofrer gols na Série B. Líder da Segundona e com a defesa menos vazada, o Coxa volta a campo contra o CRB na sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 35ª rodada.
A última partida zerada aconteceu na vitória alviverde por 1 a 0 contra o Volta Redonda, no sábado (25), no Raulino de Oliveira. Com esse jogo, o Coxa fechou um turno completo sem ter a defesa vazada na Série B.
Assim, o Coritiba consolidou a parte defensiva e não levou gol em mais jogos do que sofreu: 55% deles, Nesse recorte, foram 12 vitórias e sete empates.
No Couto Pereira, o número é mais impressionante: foram 12 confrontos sem levar gol dos 17 possíveis, com sete triunfos. Os outros sete duelos zerados aconteceram como visitante, também em 17 disputados.
O setor defensivo do Coritiba também é o menos vazado da competição nacional, com 21 gols sofridos em 34 partidas - o segundo é do Novorizontino, com 28 gols.
- O foco está total no acesso. Estamos cada vez mais próximos. A equipe está de parabéns, mais um jogo sem tomar gol, o que é importante. Temos que levar os jogos com total respeito, manter o foco. Ainda faltam quatro partidas, vamos em busca do acesso e também do título brasileiro - afirmou o zagueiro Maicon, que faz dupla com Jacy, em entrevista à rádio TMC.
Essa solidez da zaga, aliás, tem sido uma marca do técnico Mozart. No ano passado, quando conquistou o acesso pelo Mirassol, o time sofreu gol em apenas 15 dos 38 jogos, acima da campanha atual, em 61% das partidas.
Por outro lado, o Leão Caipira levou 26 gols por toda a Série B, e o atual Coxa está mais próximo de um feito com menos gols sofridos. Para isso, a equipe alviverde pode levar quatro gols em quatro jogos, média superior do desempenho até aqui (0,61 por partida).
Jogos do Coritiba sem sofrer gols
- Coritiba 1x0 Vila Nova
- Coritiba 0x0 Novorizontino
- Coritiba 2x0 Operário-PR
- Coritiba 1x0 América-MG
- Criciúma 0x1 Coritiba
- Botafogo-SP 0x0 Coritiba
- Atlético-GO 0x0 Coritiba
- Coritiba 2x0 Cuiabá
- Athletico 0x1 Coritiba
- Coritiba 2x0 Volta Redonda
- CRB 0x1 Coritiba
- Coritiba 0x0 Chapecoense
- Coritiba 0x0 Remo
- Coritiba 4x0 Ferroviária-SP
- Coritiba 0x0 Goiás
- Avaí 0x2 Coritiba
- Coritiba 2x0 Botafogo-SP
- Coritiba 0x0 Athletico
- Volta Redonda 0x1 Coritiba
Coritiba na Série B
O Coritiba é o líder da Série B, com 60 pontos, cinco pontos a mais que a Chapecoense, quinta colocada. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,33% de chance de acesso à Série A e 73,8% de conquistar o título.
Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira
Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu
Coritiba x Athletic-MG: sem data e horário confirmados, Couto Pereira
