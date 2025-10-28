menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Melhor defesa da Série B, Coritiba fecha um turno sem sofrer gol

Coxa chega a 19 jogos zerados na Segundona de 2025

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 28/10/2025
08:00
Volta Redonda Coritiba Raulino de Oliveira
imagem cameraCoritiba faz saudação para torcida no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda. Foto: JP Pacheco/Coritiba
A quatro rodadas do fim, o Coritiba alcançou a marca de 19 jogos sem sofrer gols na Série B. Líder da Segundona e com a defesa menos vazada, o Coxa volta a campo contra o CRB na sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 35ª rodada.

A última partida zerada aconteceu na vitória alviverde por 1 a 0 contra o Volta Redonda, no sábado (25), no Raulino de Oliveira. Com esse jogo, o Coxa fechou um turno completo sem ter a defesa vazada na Série B.

Assim, o Coritiba consolidou a parte defensiva e não levou gol em mais jogos do que sofreu: 55% deles, Nesse recorte, foram 12 vitórias e sete empates.

No Couto Pereira, o número é mais impressionante: foram 12 confrontos sem levar gol dos 17 possíveis, com sete triunfos. Os outros sete duelos zerados aconteceram como visitante, também em 17 disputados.

O setor defensivo do Coritiba também é o menos vazado da competição nacional, com 21 gols sofridos em 34 partidas - o segundo é do Novorizontino, com 28 gols.

- O foco está total no acesso. Estamos cada vez mais próximos. A equipe está de parabéns, mais um jogo sem tomar gol, o que é importante. Temos que levar os jogos com total respeito, manter o foco. Ainda faltam quatro partidas, vamos em busca do acesso e também do título brasileiro - afirmou o zagueiro Maicon, que faz dupla com Jacy, em entrevista à rádio TMC.

Essa solidez da zaga, aliás, tem sido uma marca do técnico Mozart. No ano passado, quando conquistou o acesso pelo Mirassol, o time sofreu gol em apenas 15 dos 38 jogos, acima da campanha atual, em 61% das partidas.

Por outro lado, o Leão Caipira levou 26 gols por toda a Série B, e o atual Coxa está mais próximo de um feito com menos gols sofridos. Para isso, a equipe alviverde pode levar quatro gols em quatro jogos, média superior do desempenho até aqui (0,61 por partida).

Volta Redonda Coritiba Raulino de Oliveira
Coritiba venceu o Volta Redonda por 1 a 0, no final de semana. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Jogos do Coritiba sem sofrer gols

  1. Coritiba 1x0 Vila Nova
  2. Coritiba 0x0 Novorizontino
  3. Coritiba 2x0 Operário-PR
  4. Coritiba 1x0 América-MG
  5. Criciúma 0x1 Coritiba
  6. Botafogo-SP 0x0 Coritiba
  7. Atlético-GO 0x0 Coritiba
  8. Coritiba 2x0 Cuiabá
  9. Athletico 0x1 Coritiba
  10. Coritiba 2x0 Volta Redonda
  11. CRB 0x1 Coritiba
  12. Coritiba 0x0 Chapecoense
  13. Coritiba 0x0 Remo
  14. Coritiba 4x0 Ferroviária-SP
  15. Coritiba 0x0 Goiás
  16. Avaí 0x2 Coritiba
  17. Coritiba 2x0 Botafogo-SP
  18. Coritiba 0x0 Athletico
  19. Volta Redonda 0x1 Coritiba

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 60 pontos, cinco pontos a mais que a Chapecoense, quinta colocada. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,33% de chance de acesso à Série A e 73,8% de conquistar o título.

Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sem data e horário confirmados, Couto Pereira

