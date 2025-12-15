Internacional pode negociar meia e trazer centroavante

Ainda aguardando uma resposta de Tite, convidado pelo agora diretor técnico Abel Braga, além de buscar um vice de futebol e um diretor executivo – um nome apareceu nesta segunda-feira (15), o Internacional pode negociar um meia e trazer um centroavante. Conforme apurou o Lance!, Bruno Tabata tem chances de ser repassado a outro clube, enquanto direção vê na saída de Pedro Raul do Ceará a chance de trazer um antigo sonho da direção colorada.

O Alvirrubro corre contra o tempo para montar o Departamento de Futebol e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco e negociar alguns nomes. A reapresentação acontece no dia 3 de janeiro, com o Gauchão começando no final de semana de 10 e 11.

Inter pode negociar meia e trazer centroavante

Em meio à correria para montar o Departamento de Futebol, a direção alvirrubra cogita liberar o meia Bruno Tabata. O camisa 17, custaria em torno de 2 milhões de euros, ou R$ 12,7 milhões no câmbio atual. O valor, porém, poderia ser menor. Uma negociação serviria para diminuir a folha de pagamento, liberar espaço no grupo e ter capital de giro.

Ao mesmo tempo, o Inter está de olho na situação de Pedro Raul, centroavante que atuou pelo Ceará nesta temporada. Com contrato com o Corinthians até dezembro de 2028, o jogador estava emprestado, com os dois clubes dividindo o salário, de cerca de R$ 700 mil. Há concorrência, contudo, da MLS e da Rússia.

Pedro Raul marcou 18 gols pelo Ceará em 2025 (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Alex Brasil viria como executivo

Ex-executivo da base do Timão, clube o qual deixou há dois meses, Alex Brasil está na mira Colorada. A informação foi antecipara pelo repórter identificado Lucas Collar. O Lance! confirmou o interesse. Em conversa por telefone, o dirigente, no entanto, disse não ter recebido nenhum contato.

– Fico lisonjeado com o interesse, mas não recebi nenhum contato do clube – afirmou em conversa com o Lance!.