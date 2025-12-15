Douglas Schwartzmann e Mara Casares se manifestam após polêmica no São Paulo

Douglas Schwartzmann e Mara Casares se manifestaram após polêmica envolvendo áudios acessados pelo "Globo Esporte" sobre um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis.

No áudio, na qual a reportagem do "ge" teve acesso, o sistema de comercialização destes ingressos aconteceu em um show da cantora Shakira, em fevereiro. Na troca de mensagens, o diretor das categorias de base relata que Mara Casares teria recebido do superintendente Marcio Carlomagno o camarote e negociado ingressos para o show da Shakira, realizado em fevereiro deste ano. Carlomagno é considerado homem de confiança de Julio Casares e visto como principal representante do grupo governista para a eleição de 2026.

Após a publicação da reportagem da Globo, o São Paulo informou pela manhã que irá tomar as medidas cabíveis e que tanto Douglas quanto Mara pediram licença de seus cargos.

- O São Paulo Futebol Clube informa que tomou conhecimento do conteúdo do áudio por meio da imprensa e que realizará a devida apuração dos fatos. Com base nessa análise, o Clube adotará as medidas que se mostrarem necessárias. Na manhã desta data, os conselheiros Douglas Schwartzmann e Mara Casares solicitaram licença de seus respectivos cargos na gestão - publicou o São Paulo.

Veja o posicionamento de Douglas

Diante das matérias divulgadas envolvendo meu nome, considero necessário prestar esclarecimentos pessoais, de forma serena e responsável, em respeito ao São Paulo Futebol Clube, aos torcedores e à opinião pública.

Não tive, em nenhum momento, qualquer participação em venda, negociação ou comercialização de camarotes ou ingressos de eventos realizados no Estádio do Morumbi. Nunca exerci função ligada à gestão ou locação desses espaços e jamais recebi qualquer valor, benefício ou vantagem relacionada ao SPFC.

Fui procurado apenas após uma situação já existente, com o único objetivo de tentar ajudar a evitar que um problema entre particulares gerasse desgaste indevido ao São Paulo Futebol Clube. Minha atuação foi pontual, pessoal e sem qualquer caráter comercial, sempre com a intenção de preservar a instituição.

O desconforto ocorrido decorreu exclusivamente da forma como me manifestei em uma conversa privada, ao utilizar um exemplo da minha experiência como empresário, no sentido de que atividades envolvem riscos e resultados distintos ao longo do tempo. Essas falas não refletem a realidade dos fatos, tampouco significam, em hipótese alguma, que eu tivesse qualquer ganho ou envolvimento com camarotes ou eventos.

Reforço que só tive contato com essa situação após todos os fatos já estarem consumados e que os próprios áudios, quando analisados em sua íntegra, deixam claro que não possuo qualquer envolvimento com o problema, afastando a existência de conduta irregular de minha parte.

Minha trajetória no São Paulo Futebol Clube sempre foi pautada pelo trabalho, pela responsabilidade e por resultados objetivos. Sob minha gestão, oito atletas foram promovidos ao elenco profissional, contribuindo de forma relevante para o equilíbrio financeiro do clube. Em menos de um ano, conquistamos a Copa do Brasil Sub-20, em 2024 e 2025 fomos campeões da Copa São Paulo e fomos vice-campeões do Campeonato Paulista Sub-20, vice-campeões da Copa do Brasil Sub-17 e vice-campeões do Campeonato Paulista Sub-17, com participação em diversas finais, reflexo de um trabalho coletivo, sério e comprometido. Sigo confiante de que, mantida a estabilidade, temos grandes chances de continuar colhendo frutos, inclusive na próxima edição da Copa São Paulo.

Por responsabilidade e respeito ao São Paulo Futebol Clube, optei por me afastar temporariamente das funções que exerço apenas para permitir que a apuração transcorra com tranquilidade. Tenho a consciência absolutamente tranquila e, se chamado, prestarei todos os esclarecimentos necessários, com total transparência, aguardando a luz da verdade.

Douglas Schwartzmann se manifestou sobre o assunto (Foto: Arquivo Lance)

Posicionamento da Mara Casares

A conversa teve como único objetivo resolver uma situação pontual entre terceiros, sempre pensando na proteção da instituição. Inclusive, foi solicitado que a ação fosse retirada justamente para preservar o SPFC.

Repudio de forma veemente qualquer afirmativa ou insinuação sobre a existência de "esquema de venda de ingressos". Essa narrativa não condiz com a realidade e será devidamente esclarecida e provada no momento oportuno.

Quero me manifestar sobre essa situação.

O áudio que circula foi tirado de contexto e traz uma conotação que não reflete a verdade dos fatos nem a minha intenção.

Em nenhum momento houve benefício pessoal. Não tive ganho próprio de nenhuma natureza. Minha consciência está absolutamente tranquila.

É importante esclarecer que a conversa trazida no áudio contém expressões inadequadas, reconheço isso. Essas falas, quando isoladas, não representam o real contexto da conversa, nem o propósito da ligação.