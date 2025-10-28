O Sport anunciou a saída de Daniel Paulista do comando do técnico na reta final do Campeonato Brasileiro. Na lanterna da competição, a equipe somou apenas 17 pontos até então e está matematicamente rebaixada.

continua após a publicidade

De acordo com o comunicado oficial emitido pelo clube nesta terça-feira (28), uma reunião foi realizada durante a manhã e o treinador informou que não seguiria mais no comando da equipe.

Em comum acordo entre as partes, ficou definido também que o Sport cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro da comissão técnica. Além de Daniel Paulista, deixam o clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. No momento, o auxiliar técnico da casa, César Lucena, assumirá interinamente a equipe.

continua após a publicidade

➡️Sem dinheiro, clubes da Série B criticam ligas e pedem socorro à CBF

O Leão ainda tem nove partidas pela frente. Daniel Paulista defendeu o Sport em 18 partidas nesse Brasileiro. Foram apenas duas vitórias na competição, contra o Grêmio e contra o Corinthians. Pepa e Antonio Oliveira chegaram a assumir o comando do time na temporada também. O Sport vem de uma derrota contra o Mirassol por 2 a 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Daniel Paulista deixou o cargo nesta terça-feira, dia 28 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Veja o comunicado oficial emitido pelo Sport

O Sport Club do Recife informa a saída do técnico Daniel Paulista, após reunião realizada na manhã desta terça-feira (28), na qual o profissional comunicou que não permaneceria para a próxima temporada. A decisão final foi tomada em comum acordo entre as partes, ficando definido que o Clube cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro da comissão técnica.

continua após a publicidade

O Sport agradece a Daniel Paulista pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo comprometimento demonstrados ao longo de sua passagem, reconhecendo também sua representatividade como ídolo da história rubro-negra.

Junto com Daniel, deixam o Clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. O Sport deseja a todos sucesso na continuidade de suas carreiras.

O Clube já deu início ao planejamento para a temporada de 2026 e trabalha na definição do novo comandante. Até lá, o auxiliar técnico da casa, César Lucena, assumirá interinamente a equipe.