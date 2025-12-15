Carpini projeta Fortaleza na Série B: 'Time a ser batido'

Thiago Carpini, novo técnico do Fortaleza, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (15). O profissional falou sobre a disputa da Série B e detalhou seu estilo de jogo.

— A gente fala muito de Série B, mas temos todo um calendário antes da Série B. Que serve de muita importância, uma preparação muito grande para o objetivo maior, que é o retorno à Série A. Sabemos que o Fortaleza é um dos grandes, talvez até o maior da competição. E entra com esse desafio, essa missão de ser o favorito. Daqui a pouco, de ser o time a ser batido - projetou.

— Em algumas situações a gente vai precisar nos adaptar às circunstâncias da competição, mas não abrindo mão dos nossos comportamentos e do que é o DNA do Fortaleza. Principalmente nos jogos dentro de casa, enfrentei por algumas vezes. Time sempre ofensivo, vertical, que busca sempre o gol. De uma competitividade muito grande. São ideias de jogo que também acredito e espero trazer isso no meu trabalho - disse o treinador.

Thiago Carpini, treinador do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Procurado por equipes da Série A, Carpini optou por fechar com o Fortaleza até o fim de 2026. O técnico terá a missão de levar o clube de volta à elite do futebol nacional. Além disso, disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Estilo de jogo do treinador do Fortaleza

O estilo de jogo de Thiago Carpini inclui uma saída de bola curta com os defensores e os volantes. A ideia é atrair o adversário e gerar mais espaços no campo de ataque, aumentando a ocorrência de boas situações ofensivas.

Assim, é essencial ter meio-campistas com qualidade no passe. Pierre é um nome que, se ficar no Fortaleza, pode ser importante para o esquema. Matheus Pereira também oferece essas características, mas não tem permanência garantida no Leão.