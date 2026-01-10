Com uma equipe repleta de jogadores jovens, o Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre pela primeira vez no Mineirão na noite deste sábado (10). A equipe comandada por Tite foi derrotada por 2 a 1 na primeira partida do técnico no comando da Raposa.

Como foi o jogo?

Como era esperado, o Cruzeiro sofreu com o entrosamento no Mineirão. No início da partida, a dificuldade em criar acabou dando espaço para o primeiro gol do Pousão, um golaço de Alexandre. Depois disso, a Raposa tomou o controle do confronto e chegou a assustar com Rayan Lelis.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram dominando a partida, mas mais uma vez foram punidos. Após erro na saída de bola, Gabriel Tota arriscou de longe e fez 2 a 0. Nos acréscimos, Kauã Prates diminuiu de cabeça.

1º tempo

Com uma equipe completamente reserva, a Raposa teve muita dificuldade para construir as jogadas no início da partida. No setor defensivo, o time comandado por Tite sofria com as jogadas de contra-ataques com lançamentos longos do Pousão.

Com este cenário, os visitantes abriram o placar logo aos cinco minutos. Marcelinho recebeu lançamento nas costas de Kauã Prates e João Marcelo, na direita, recuou para Romário, que encontrou Alexandre Pena na entrada da área. O meia ajeitou, com muito espaço, e acertou uma bomba no ângulo esquerdo, sem chances para Otávio.

Atrás no placar, o Cruzeiro se reergueu e conseguiu se soltar na partida. Entretanto, nesse meio tempo, Tite perdeu um dos jogadores experientes. Matheus Henrique sentiu um desconforto e deixou o jogo para dar lugar a Murilo Rhikman.

Aos 23 minutos veio a primeira boa chance celeste. Kaique Kenji recebeu na esquerda e passou para Rayan Lelis na entrada da área. O atacante chutou forte, mas Anderson fez boa defesa. Kauã Moraes pegou a sobra, mas também parou no goleiro.

Aos 38 minutos foi a vez de Japa encontrar Rayan Lelis, que chutou muito forte, mas parou no arqueiro do Pouso Alegre mais uma vez.

2º tempo

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro se manteve superior no confronto e assustou logo nos primeiros minutos, com Rayan Lelis. Contudo, em mais um erro defensivo cruzeirense, o Pouso Alegre ampliou. Murilo Rhikman errou passe na saída de bola, Gabriel Tota aproveitou e acertou uma bomba de longe, no ângulo esquerdo, sem chances para Otávio.

Com o gol, diferente do que aconteceu na primeira etapa, no segundo tempo foi a equipe do interior de Minas Gerais que se empolgou. Mesmo com a desvantagem, o técnico Tite seguiu dando oportunidades aos jogadores mais jovens, promovendo a estreia de Baptistella.

Na reta final da partida, a questão física maltratou os jogadores rubro-negros, que sofreram com cãibras. Sensação da Copinha, Fernando teve sua primeira oportunidade aos 49 minutos, mas parou em defesa de Anderson. No escanteio cobrado na primeira trave, Kauã Prates cabeceou e diminuiu.

Próximo jogo do Cruzeiro

Na próxima rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Tombense, na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), fora de casa. A equipe volta a atuar no Mineirão no sábado (17), contra o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X POUSO ALEGRE

CAMPEONATO MINEIRO - 1ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)

🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽ Gols: Kauã Prates (CRU); Alexandre (POU), Gabriel Tota (POU)

🏟️ Público: 35.139

💸Renda: R$ 1.039.800,00

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Tite)

Otávio; Kauã Moraes (Nicolas), Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Matheus Henrique (Murilo Rhikman), Ryan Guilherme (Fernando), Japa; Rodriguinho (Baptistella), Kenji (Vitinho), Rayan Lelis

POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)

Anderson; Da Silva, Vitão (Vanderley), Xandão, Matheus Nunes; Alexandre Pena (Gabriel), Romarinho, Pedro Arthur; Marcelino, Caio Rosa (Tiago Rubin), Nathan Palafoz (Gabriel Tota)