Atlético-MG está escalado para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

O Atlético está escalado para enfrentar o Grêmio pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira (25) às 21h30 na Arena do Grêmio.

Lucas Gonçalves, técnico interino, comandará o Galo à beira do campo pela última vez antes de Eduardo Domínguez assumir a equipe. Para a partida, o interino optou por manter a mesma equipe que iniciou os dois últimos confrontos, com apenas uma mudança, Cuello no lugar de Dudu.

Como chegam as equipes?

O Grêmio chega embalado após garantir vaga na final do Campeonato Gaúcho ao vencer o Juventude nos pênaltis, pela semifinal. Na decisão, o Tricolor terá pela frente o clássico contra o Internacional.

Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha foi derrotada na última rodada pelo São Paulo por 2 a 0, no Morumbi. Com uma vitória e duas derrotas em três partidas, ocupa a 13ª colocação, com três pontos.

O Atlético, por sua vez, empatou por 1 a 1 com o América no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O Galo vencia até os acréscimos, mas acabou sofrendo o empate. A partida de volta será disputada no próximo domingo (1º).

No Brasileirão, o Alvinegro ainda busca sua primeira vitória. A equipe soma dois empates e uma derrota. Na rodada mais recente, ficou no 3 a 3 com o Remo, na Arena MRV, resultado que culminou na demissão do técnico Jorge Sampaoli. Para o seu lugar, o clube contratou o argentino Eduardo Domínguez, que acompanhará a partida contra o Grêmio, mas ainda não comandará a equipe à beira do campo.

Confira a arbitragem e as escalações de Grêmio x Atlético-MG

Grêmio x Atlético-MG

4° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira 25 de fevereiro às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre)

👁️ Onde assistir: Globo (tv aberta), e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

📺 VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

⚽ Escalações

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Gabriel Mec; Pavón, Carlos Vinícius, Amuzu, e Enamorado

Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)

Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Scarpa e Victor Hugo; Cuello e Hulk