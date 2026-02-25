menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Zubeldía define escalação alternativa para Palmeiras x Fluminense

Tricolor disputa semifinal do Carioca com o Vasco em paralelo

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
20:26
Atualizado há 3 minutos
Savarino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Savarino comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
O Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. Zubeldía optou por mandar a campo um time com mudanças em relação ao que enfrentou o Vasco no último domingo (22). O Tricolor volta a encontrar o Cruz-Maltino pelo jogo de volta da seminfinal do Carioca no próximo domingo (29).

Mesmo valendo liderança do Brasileirão, o treinador tricolor preferiu preservar alguns jogadores da partida contra o Palmeiras. O fato do jogo ser no gramado sintético da Arena Barueri, e do time do Flu vir de uma partida no sintético do Nilton Santos, pesou na decisão.

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Freytes, Ignácio e Arana; Martinelli, Bernal, Ganso e Acosta; Savarino e Serna.

Zubeldía em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Adversários nesta rodada, Palmeiras e Fluminense somam os mesmos sete pontos após três rodadas e seguem invictos no Brasileirão. O Alviverde, no entanto, leva vantagem no saldo de gols: seis contra dois do rival.

A partida marca o reencontro de Jhon Arias, agora jogador do Palmeiras, com o Fluminense, seu último clube no Brasil antes de se transferir para o futebol europeu. A tendência é que ele comece no banco de reservas e seja acionado por Abel Ferreira durante a segunda etapa.

