STJD autoriza retorno de três jogadores punidos por manipulação

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) deferiu, na manhã desta sexta-feira (5), o pedido de reabilitação dos atletas Ygor Catatau, Gabriel Neri e Romarinho. Os jogadores haviam sido eliminados do futebol por envolvimento no esquema de manipulação de resultados revelado pela Operação Penalidade Máxima, mas comprovaram o cumprimento dos requisitos previstos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os três atletas foram identificados pelo Ministério Público de Goiás como participantes do esquema e, após julgamento no STJD, receberam penas de eliminação da modalidade, além de multa.

Dois anos e dois meses após o cumprimento da punição, Ygor, Gabriel e Romarinho solicitaram a reabilitação, prevista no artigo 99 do CBJD. O Pleno reconheceu que as exigências foram atendidas, autorizando o retorno dos jogadores aos jogos oficialmente.

continua após a publicidade

"Artigo 99 - A pessoa natural que houver sofrido eliminação poderá pedir reabilitação ao órgão judicante que lhe impôs a pena definitiva, se decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão, instruindo o pedido com a documentação que julgar conveniente e, obrigatoriamente, com a prova do pagamento dos emolumentos, com a prova do exercício de profissão ou de atividade escolar e com a declaração de, no mínimo, três pessoas vinculadas ao desporto, de notória idoneidade, que atestem plenamente as condições de reabilitação".

Os atletas acompanharam o julgamento de forma presencial na sede do STJD do Futebol, no Rio de Janeiro. Ao analisar o caso, o subprocurador-geral Eduardo Ximenes manifestou parecer favorável ao pedido, entendendo que os jogadores cumpriram todas as exigências previstas.

continua após a publicidade

— Não há outro entender a não ser pelo pleno cumprimento dos requisitos e ressaltando a importância da reabilitação dos atletas — disse Ximenes.

Ygor Catatau, Romário e Gabriel Tota (Foto: Divulgação/STJD)

O que é a Operação Penalidade Máxima?

Um dos marcos do combate à manipulação de resultados, a Operação Penalidade Máxima investiga o envolvimento de jogadores e demais figuras do futebol com apostas esportivas. As investigações iniciaram através do Ministério Público de Goiás e uma série de punições e prisões preventivas foram decretadas.

Via de regra, os apostadores entravam em contato com os jogadores e ofereciam pagamentos por ações deles em campo. Com isso, os criminosos burlavam as casas de aposta, que também são vítimas, e colocavam dinheiro em atitudes 'apostáveis' previamente acordadas.