Tite analisa derrota do Cruzeiro e abre o jogo sobre Matheus Henrique

Na noite deste sábado (10), o Cruzeiro perdeu para o Pouso Alegre por 2 a 1 em sua estreia no Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico Tite ressaltou que a equipe merecia um resultado melhor, destacando a efetividade dos adversários.

– Essa coordenação de movimentos dos jogadores do eixo central que abastecem os ataques, um sexto homem chegar por trás. É uma situação geral em cima de uma garotada. Tentei trazer o Lelis para o lado e o Japa para dentro, para tentar ter superioridade no meio. Perdemos os atacantes centrais todos, o Néiser machucou ontem, o Fernando veio agora, uma incógnita, preferi ter calma. Esses cuidados todos que temos que ter. Teve umas três defesas que foram determinantes. O segundo gol, quando sai do pé do cara, já dava para ver, até fechei o olho. Efetividade também ganha jogo. Talvez nós merecêssemos um resultado melhor – analisou Tite em entrevista coletiva.

Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além de ressaltar a perda de Néiser Villareal, cortado da partida por conta de um edema muscular na coxa esquerda, o comandante tranquilizou os torcedores quanto à situação de Matheus Henrique, que saiu ainda no primeiro tempo.

– Fiquei chateado em relação ao Matheuzinho. Quantificamos a carga ao máximo, me parece que não foi um problema muito grave. Mas preventivamente tiramos para não estourar o jogador – comentou Tite.

Cruzeiro x Pouso Alegre

Como era esperado, o Cruzeiro sofreu com o entrosamento no Mineirão. No início da partida, a dificuldade em criar acabou dando espaço para o primeiro gol do Pousão, um golaço de Alexandre. Depois disso, a Raposa tomou o controle do confronto e chegou a assustar com Rayan Lelis.

Na segunda etapa, os donos da casa voltaram dominando a partida, mas mais uma vez foram punidos. Após erro na saída de bola, Gabriel Tota arriscou de longe e fez 2 a 0. Nos acréscimos, Kauã Prates diminuiu de cabeça.

Na próxima rodada, o Cruzeiro irá enfrentar o Tombense, na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), fora de casa. A equipe volta a atuar no Mineirão no sábado (17), contra o Uberlândia, às 18h30 (de Brasília).