Botafogo escalado sem surpresas para enfrentar o Nacional Potosí pela Libertadores
Glorioso decide em casa classificação para a terceira fase
O Botafogo está escalado para o duelo decisivo com o Nacional Potosí, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela volta da segunda fase preliminar da Libertadores. O técnico Martín Anselmi vai com força máxima para o confronto.
Para o duelo, o argentino conta com os retornos do volante Danilo e do atacante Arthur Cabral, que não foram à Bolívia para o jogo de ida. Após poupar o time principal na vitória sobre o Boavista, pela Taça Rio, o Glorioso terá as principais peças descansadas. Cabral, por sua vez, inicia no banco para Matheus Martis atuar novamente como referência
A estrutura se mantém com a linha de três defensores. Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza fecham a zaga, com Vitinho e Alex Telles liberados como alas.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Newton, Alex Telles e Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins.
Do outro lado, o Nacional Potosí, comandado por Jesus Eguez, está escalado com: Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Hoyos; Ortomín, Azogue, Solis e Orellana; Rojas e Álvarez
Para se classificar, o Botafogo terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença. Na ida, em Potosí, a cerca de 4 mil metros acima do nível do mar, os donos da casa venceram pelo placar de 1 a 0. Quem avançar irá enfrentar Argentinos Juniors ou Barcelona-EQU na terceira fase.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X NACIONAL POTOSÍ
LIBERTADORES - SEGUNDA FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e ge tv (streaming)
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Edson Cisternas (CHI)
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Newton, Alex Telles e Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.
NACIONAL POTOSÍ: Galindo; Baldomar, Restrepo, Demiquel e Hoyos; Ortomín, Azogue, Solis e Orellana; Rojas e Álvarez. Técnico: Jesus Eguez.
