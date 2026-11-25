100 jogos na Arena MRV: o que mudou na casa do Atlético-MG
Atlético-MG e Corinthians realizam o 100º jogo do estádio
Atlético-MG e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será o 100º jogo do elenco profissional do Galo na Arena MRV, apenas o terceiro contra o Timão.
Desde que foi inaugurado, em 2023, o estádio sediado no bairro Califórnia recebeu 99 partidas do Alvinegro, com 57 vitórias, 28 empates e 14 derrotas. Nesse período, a equipe marcou 166 gols e sofreu 90.
Em sua terceira temporada completa no estádio, o Galo viveu um ano que melhorou o desempenho em jogos decisivos, mas teve uma eliminação dura na reta final. Na Copa do Brasil, o Alvinegro teve a classificação marcante contra o rival com uma vitória por 2 a 1.
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Pela Sul-Americana, o Atlético-MG viveu duas partidas importantes: o empate em 2 a 2 com o Bragantino, com gol nos acréscimos, e a vitória por 4 a 2 contra o Santos que rendeu a classificação nos pênaltis para a semifinal.
O que mudou na Arena MRV do 1º ao 100º jogo?
Desde a inauguração do estádio em 27 de agosto de 2023, em Atlético-MG 2 x 0 Santos, a Arena MRV passou por duas mudanças significativas: a acústica e o gramado. No início de 2025, o local passou por uma série de modificações, tendo o gramado como foco. Na época, a reforma custou cerca de R$ 20 milhões.
Por conta da baixa incidência do sol na arena, o gramado sofreu na temporada de 2024. Na época, o então CEO do Galo, Bruno Muzzi, chegou a explicar a questão.
– Vocês estão vendo que os estádios atuais são muito fechados e tem um problema sério de luminosidade. Se você não tem sol, a grama sente. Hoje, você olha o gramado da Arena MRV e está indo. O problema é que, na parte Norte, a gente está no inverno, a gente semeou a grama de inverno. Porque o outro tipo de grama, sem sol, ela morra. Esta grama (atual) é fininha, e o Atlético treinou lá, a grama sofre. As lâmpadas estão trabalhando indiscriminadamente, mas ela não recupera igual – explicou.
Com a implementação do gramado sintético, o clube passou a ter mais uma arma, já que não são todas as equipes que estão acostumadas com o terreno.
Um problema anterior foi a acústica do estádio. Na época, por conta das exigências de licenciamento ambiental e da Prefeitura de Belo Horizonte, o clube priorizou o isolamento acústico externo, utilizando telhas perfuradas com lã de rocha. Porém, isso atrapalhou a acústica do local.
Para solucionar o problema, o material da cobertura foi substituído por placas de alumínio para aumentar a reverberação do som. Além disso, o estádio seguiu com o "Voice Lift", com intuito de amplificar o barulho feito pela torcida
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