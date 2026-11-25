Campeão com as camisas de Corinthians e Atlético-MG, o ex-lateral-esquerdo Fábio Santos terá uma atenção especial ao confronto entre as duas equipes nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o ex-jogador declarou ser corintiano e destacou que, apesar do carinho pelos dois clubes, o Timão vive um momento mais delicado na temporada, diante da necessidade de somar pontos para garantir a permanência na elite do futebol nacional.

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— Eu tenho um carinho imenso pelas duas equipes. Foram as duas equipes em que eu mais joguei na minha carreira, que eu tenho um amor, que eu torço. Foram mais de 200 jogos pelo Atlético, mais de 370 jogos pelo Corinthians. Eu sou de São Paulo, acompanho o Corinthians, eu sou corintiano. E eu acho que hoje o Corinthians precisa mais desse apoio dessa torcida — declarou.

Ao longo da carreira, Fábio Santos conquistou seis títulos pelo Corinthians: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013). Pelo Atlético-MG, foi bicampeão mineiro, em 2017 e 2020.

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Momento das equipes

Na avaliação de Fábio Santos, o Corinthians chega mais confiante para o confronto após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na Neo Química Arena. O Atlético-MG, por sua vez, precisa lidar com a frustração pela derrota diante do Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana.

— Eu acho que o Corinthians vem de uma vitória bem esperançosa contra o Botafogo, dentro de casa, então o time chega um pouco mais confiante. O Atlético acabou de perder um título, é sempre muito complicado, já no próximo jogo, você achar forças para dar a volta por cima. Perder um título nunca é fácil.

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O ex-lateral também ressaltou que a reação dos jogadores atleticanos à perda do título pode ser determinante para o desempenho da equipe nesta reta final do Brasileirão, especialmente na busca por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

— Essa pressão depende muito de como os jogadores sabem lidar com ela. Às vezes, você se concentra muito mais, você tem que mostrar no próximo jogo e você já tem a chance de dar a volta por cima no próximo jogo, ou você se abate de vez.

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Fábio Santos acompanha o confronto entre seus ex-clubes (Foto: Reprodução)

Fator casa pode pesar contra o Atlético-MG

Conhecedor da força da torcida atleticana, Fábio Santos acredita que os torcedores apoiarão a equipe na Arena MRV, apesar da insatisfação pela perda do título continental. No entanto, o ex-jogador ponderou que uma atuação abaixo das expectativas pode transformar o apoio em cobrança e favorecer o Corinthians.

— É óbvio que a torcida está chateada, está machucada, mas, conhecendo o torcedor apaixonado do Atlético, ele vai comparecer e vai apoiar. Vai começar a criticar se vir uma postura parecida com o que foi contra o Boca. Um time apático, não conseguindo produzir aquilo tudo que o torcedor espera.

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Por fim, Fábio Santos destacou a importância de o Corinthians pontuar em Belo Horizonte, independentemente dos resultados dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

— A rodada não foi de todo mal para o Corinthians e, se ele quiser permanecer na Série A, ele tem que somar pontos em Belo Horizonte — concluiu.