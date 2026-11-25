Campeão pelos dois clubes, Fábio Santos revela torcida em Atlético-MG x Corinthians
Ex-lateral analisa momento das equipes na reta final do Brasileirão
Campeão com as camisas de Corinthians e Atlético-MG, o ex-lateral-esquerdo Fábio Santos terá uma atenção especial ao confronto entre as duas equipes nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o ex-jogador declarou ser corintiano e destacou que, apesar do carinho pelos dois clubes, o Timão vive um momento mais delicado na temporada, diante da necessidade de somar pontos para garantir a permanência na elite do futebol nacional.
— Eu tenho um carinho imenso pelas duas equipes. Foram as duas equipes em que eu mais joguei na minha carreira, que eu tenho um amor, que eu torço. Foram mais de 200 jogos pelo Atlético, mais de 370 jogos pelo Corinthians. Eu sou de São Paulo, acompanho o Corinthians, eu sou corintiano. E eu acho que hoje o Corinthians precisa mais desse apoio dessa torcida — declarou.
Ao longo da carreira, Fábio Santos conquistou seis títulos pelo Corinthians: dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013). Pelo Atlético-MG, foi bicampeão mineiro, em 2017 e 2020.
Momento das equipes
Na avaliação de Fábio Santos, o Corinthians chega mais confiante para o confronto após a goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo, na Neo Química Arena. O Atlético-MG, por sua vez, precisa lidar com a frustração pela derrota diante do Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana.
— Eu acho que o Corinthians vem de uma vitória bem esperançosa contra o Botafogo, dentro de casa, então o time chega um pouco mais confiante. O Atlético acabou de perder um título, é sempre muito complicado, já no próximo jogo, você achar forças para dar a volta por cima. Perder um título nunca é fácil.
O ex-lateral também ressaltou que a reação dos jogadores atleticanos à perda do título pode ser determinante para o desempenho da equipe nesta reta final do Brasileirão, especialmente na busca por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
— Essa pressão depende muito de como os jogadores sabem lidar com ela. Às vezes, você se concentra muito mais, você tem que mostrar no próximo jogo e você já tem a chance de dar a volta por cima no próximo jogo, ou você se abate de vez.
Fator casa pode pesar contra o Atlético-MG
Conhecedor da força da torcida atleticana, Fábio Santos acredita que os torcedores apoiarão a equipe na Arena MRV, apesar da insatisfação pela perda do título continental. No entanto, o ex-jogador ponderou que uma atuação abaixo das expectativas pode transformar o apoio em cobrança e favorecer o Corinthians.
— É óbvio que a torcida está chateada, está machucada, mas, conhecendo o torcedor apaixonado do Atlético, ele vai comparecer e vai apoiar. Vai começar a criticar se vir uma postura parecida com o que foi contra o Boca. Um time apático, não conseguindo produzir aquilo tudo que o torcedor espera.
Por fim, Fábio Santos destacou a importância de o Corinthians pontuar em Belo Horizonte, independentemente dos resultados dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.
— A rodada não foi de todo mal para o Corinthians e, se ele quiser permanecer na Série A, ele tem que somar pontos em Belo Horizonte — concluiu.
Mais LANCE!
Atlético-MG e Corinthians fazem duelo decisivo para G-6 e Z-4 sob muitos olhares atentos
Dez clubes secam ou torcem no encerramento da 36ª rodada do Brasileirão
O que o Corinthians pode esperar do Atlético-MG após vice na Sul-Americana?
Equipe mineira acumula oito partidas sem vencer e enfrenta pressão da torcida
Eleição Corinthians: Zé Mendes planeja acordo inicial com a SAFiel
Candidato da Chapa 08 apresenta propostas para superar crise
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (25/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Corinthians se manifesta sobre pedido de intervenção judicial
Clube questiona momento da ação do MP e alerta para possíveis impactos
Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão
Corinthians encerra preparação para enfrentar o Atlético-MG; veja provável escalação
Rodrigo Garro está recuperado de lesão, mas é dúvida entre os titulares
Seedorf cobra coragem do Corinthians na luta contra o rebaixamento
Treinador reforça confiança no elenco e confirma disponibilidade de Garro
Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela Copa do Mundo Sub-17; veja o time
Dudu Patetuci repete a escalação que venceu a Irlanda na estreia do Mundial
Ministério Público pede intervenção judicial no Corinthians
Medida prevê afastamento de Osmar Stabile e Armando Mendonça por três meses
Tati Silveira conquista tetracampeonato chileno e mantém invencibilidade histórica no Colo-Colo
Brasileira chega ao quarto título consecutivo como treinadora da equipe, que alcançou o pentacampeonato nacional; técnica foi especulada no Corinthians recentemente
Vitinho ganha nova função com Seedorf em meio à indefinição sobre futuro no Corinthians
Atacante deixa decisão sobre permanência para depois do Brasileirão
Eleição Corinthians: Ilmar Schiavenato defende auditoria para enfrentar crise
Candidato apresenta propostas para enfrentar a crise financeira e recuperar a credibilidade
Simulador: veja cenários da luta contra o rebaixamento
Colorado foi derrotado por 5 a 2 no Beira-Rio e permanece no Z-4; Corinthians, Botafogo, Grêmio e Mirassol também estão envolvidos na disputa pela permanência
Chances de rebaixamento atualizadas; veja situação de Inter, Corinthians e Grêmio
UFMG atualizou as chances matemáticas mesmo com a rodada em andamento
Presidente do Cuiabá chama Santos e Corinthians de 'maiores caloteiros do Brasil'
Cristiano Dresch cobra punições esportivas mais rigorosas por dívidas dos clubes com o Cuiabá e defende perda de pontos e até rebaixamento para equipes inadimplentes
Escalação: Corinthians pode ter novidade contra o Atlético-MG
Seedorf avalia opções para confronto decisivo pelo Brasileirão
Vitinho descarta torcer por rivais e manda recado sobre o Corinthians no Brasileirão
Atacante prioriza resultados do Timão e minimiza influência dos adversários