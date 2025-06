Athletico x Coritiba: Atletiba na Série B opõe melhor ataque contra defesa menos vazada

O clássico entre Athletico e Coritiba na Série B colocará frente a frente o melhor ataque contra a defesa menos vazada. Furacão e Coxa se enfrentam no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 14ª rodada, em briga direto pelo G-4.

A dupla, que já oscilou na Segundona, chega em alta para o confronto. O time atleticano vem de duas vitórias seguidas e pulou para a sexta colocação, com 20 pontos, um abaixo do CRB, que abre o grupo do acesso. Já o Coritiba está invicto há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, e ocupa a terceira posição, com 24 pontos.

Athletico vive extremos no ataque e na defesa

O Athletico marcou 18 gols em 13 jogos e tem o sistema ofensivo mais positivo da competição. Novorizontino e Avaí, com 17, estão logo na sequência. A única partida em que a equipe atleticana não marcou foi na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa.

Os gols rubro-negros estão divididos pelo elenco, mas concentrados do meio para a frente. O atacante Renan Peixoto, atualmente na reserva, possui cinco e é o vice-artilheiro da Série B, atrás de Pedro Rocha, do Remo, com seis.

O centroavante Alan Kardec e o meia Giuliano fizeram três, enquanto o atacante Luiz Fernando e o meia Zapelli marcaram duas vezes. Os outros gols são do zagueiro Léo Pelé, do lateral Palacios e do atacante Tevis.

Por outro lado, o Furacão tem a segunda defesa mais vazada, também com 18 gols sofridos em 13 partidas. O Athletic, com 21 gols, tem a pior zaga do Brasileirão até aqui.

A equipe passou em branco somente duas vezes: 2 a 0 contra o CRB e 1 a 0 diante do Athletic, ambos em casa.

Coritiba busca equilíbrio entre defesa e ataque

O Coritiba mostra segurança defensiva e sofreu apenas seis gols nas 13 rodadas, a menos vazada da Série B. O mais próximo é o Novorizontino, com nove gols sofridos. Nos últimos seis jogos, a equipe alviverde levou só um gol - esse período marcou a volta do goleiro Pedro Morisco e o início da invencibilidade.

Outro motivo para ter tranquilidade é de que o Coxa soma oito jogos sem tomar gol, mais da metade dos confrontos. As três partidas mais recentes, por exemplo, passaram em branco na zaga.

Já o ataque não rende o mesmo e é o sexto pior da competição, com 12 gols em 13 duelos, média menor de um gol por jogo. Ao todo, o Coritiba não balançou as redes em cinco oportunidades, sendo quatro como visitante: Novorizontino (0x0, casa), Remo (1x0, fora), Goiás (1x0, fora), Botafogo-SP (0x0, fora) e Atlético-GO (0x0, fora).

Athletico x Coritiba na Série B após 30 anos

O Atletiba voltará a ser disputado na Série B após 30 anos. A última vez aconteceu em 1995, na edição que as duas equipes subiram para a Série A, com Furacão sendo campeão e Coxa vice.

Ao todo, foram quatro clássicos disputados na divisão: uma vitória para cada lado e dois empates. Essa será a primeira vez que Athletico e Coritiba se enfrentarão pela Série B na Arena da Baixada - antes, foram dois no Couto Pereira e outros dois no extinto Pinheirão.

PM-PR define esquema de segurança em Athletico x Coritiba

Após reunião com representantes das organizadas, a PM-PR definiu que o esquema de segurança para o Atletiba. O deslocamento da torcida alviverde será feito em cerca de 25 ônibus, com saída prevista para 16h, na frente ao Couto Pereira.

O torcedor do Coxa que for de transporte público precisa fazer o trajeto até 14h. A partir das 15h, o deslocamento nos ônibus é exclusivo dos torcedores do Athletico.

Ao fim do clássico, a torcida rubro-negra sairá antes e tem até 22h para fazer o deslocamento. Os torcedores do Coritiba ficarão dentro da Arena entre 30 minutos a uma hora para aguardar a saída dos rivais.

Provável escalação do Athletico para o Atletiba

Mycael; Belezi (Falcão), Habraão e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, João Cruz (Raul), Giuliano e Esquivel; Luiz Fernando e Alan Kardec

Provável escalação do Coritiba para o Atletiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre (Gustavo Coutinho)

Próximos jogos de Athletico e Coritiba na Série B