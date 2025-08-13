Após estreia, reforço do Vitória se lesiona e passa por cirurgia

Rúben Ismael, um dos reforços do Vitória nesta janela de transferências, mal estreou e já tem que se recuperar de lesão. O volante português se machucou em treino preparatório para enfrentar o São Paulo, no último sábado, logo depois de estrear na partida diante do Palmeiras, no Barradão. Ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta e não teve prazo de recuperação divulgado pelo clube.

O atleta vai começar o protocolo de recuperação pós-cirurgia a partir desta quinta-feira, no Departamento de Saúde e Performance. O procedimento foi realizado para tratar uma lesão no menisco medial.

Rúben Ismael foi anunciado pelo Vitória no mês passado e, depois de um período de adaptação, entrou no segundo tempo do empate contra o Palmeiras, no Barradão, e só atuou por 17 minutos. Antes de chegar ao Rubro-Negro, o atleta de 26 anos estava no Moreirense, de Portugal.

Rúben Ismael testa resistência em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sem Rúben Ismael, o Vitória segue a preparação para enfrentar o Juventude em confronto direto marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Leão é o 16º colocado, com 18 pontos em 19 jogos, enquanto o time gaúcho é o 19º, com 14 pontos em 17 partidas.

Leia a nota divulgada pelo Vitória

O atleta Rúben Ismael foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratamento de uma lesão no menisco medial.

A partir desta quinta-feira (14), o atleta começará o protocolo de recuperação pós-cirurgia no Departamento de Saúde e Performance do clube.

