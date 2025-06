Escalação do Athletico: Odair Hellmann estuda esquema tático para definir time no Atletiba

O Athletico ainda estuda qual será o esquema tático para enfrentar o Coritiba no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 14ª rodada da Série B. O técnico Odair Hellmann surpreendeu na rodada passada, utilizou três zagueiros e cogita manter a formação.

Contra o Avaí, o comandante rubro-negro começou de uma forma diferente: tirou o volante Falcão para a entrada do zagueiro Belezi na vitória por 2 a 1, fora de casa. O Furacão conseguiu ter mais equilíbrio defensivo, já que tem a segunda zaga mais vazada com 18 gols em 13 jogos, e colocou dúvida na cabeça do treinador.

Hellmann, contudo, também avalia que o clássico é em casa e um confronto direto pelo G-4. A diferença na tabela é de quatro pontos entre o sexto (Athletico, 20 pontos) e o terceiro colocado (Coritiba, 24 pontos).

Caso opte por voltar a ter três atacantes, João Cruz sairia do meio-campo para jogar aberto pelo lado direito do ataque - o volante Raul seria a outra possibilidade, já que entrou no intervalo na vaga do jovem meia-atacante, para Giuliano atuar mais adiantado. Se mantiver o trio na zaga, a linha defensiva contará com cinco jogadores, enquanto o setor ofensivo terá dois atletas.

Para o jogo, o comandante tem o retorno do atacante Kevin Velasco, que se recuperou de uma lesão no tornozelo, sofrida em 20 de maio, diante do Brusque, pela Copa do Brasil. O jogador, contudo, não é cogitado para ser titular e ficará no banco, caso seja relacionado. O lateral-direito Palacios, outro recuperado de contusão no tornozelo sofrida em um treino, também pode ser opção como suplente.

Belezi colocou dúvida na escalação do Athletico para o Atletiba. Foto: Duda Matoso/athletico

Após duas vitórias seguidas, diante de Remo (2x1, casa) e Avaí (2x1, fora), o Athletico pulou para a sexta colocação da Série B, com 20 pontos em 13 jogos - a um ponto do CRB, que abre o G-4.

Provável escalação do Athletico para o Atletiba

Mycael; Belezi (Falcão), Habraão e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, João Cruz (Raul), Giuliano e Esquivel; Luiz Fernando e Alan Kardec

Próximos jogos do Athletico