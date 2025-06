Athletico e Coritiba voltam a fazer clássico Atletiba na Série B após 30 anos

Athletico e Coritiba se enfrentam no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 14ª rodada, em briga direto pelo G-4. A última vez que o clássico foi disputado na Série B aconteceu em 1995.

A dupla, que já oscilou na Segundona, chega em alta para o confronto. O time atleticano vem de duas vitórias seguidas e pulou para a sexta colocação, com 20 pontos, um abaixo do CRB, que abre o grupo do acesso. Já o Coritiba está invicto há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates, e ocupa a terceira posição, com 24 pontos.

Há 30 anos, Furacão e Coxa conquistaram o acesso juntos para a Série A no quadrangular final diante de Mogi Mirim-SP e Central-PE. A equipe atleticana levou o título, com 13 pontos, e o time alviverde ficou com o vice, com 11.

Naquela edição, foram dois clássicos disputados nessa última fase. No primeiro, os times empataram em 1 a 1, no extinto Pinheirão, com gols dos atacantes Paulo Rink para o Rubro-Negro e Vilmar para o Verdão.

Já no segundo, o Coritiba venceu o Athletico por 3 a 0, no Couto Pereira, com gols do meia Alex, do zagueiro Auri e do atacante Pachequinho. Esse Atletiba confirmou o acesso do Coxa e contou com uma grande atuação do “Menino de Ouro”, o Alex, que havia completado 18 anos recentemente.

Nos dois Atletibas, os estádios receberam ótimos públicos: 32 mil pagantes em um e 34.698 pagantes no outro. Ambos foram recordes de bilheteria daquele ano.

Histórico de Athletico x Coritiba na Série B

Ao todo, Athletico e Coritiba disputaram quatro clássicos na Segundona: uma vitória para cada lado e dois empates. Essa será a primeira vez que Athletico e Coritiba se enfrentarão pela Série B na Arena da Baixada - antes, foram dois no Couto Pereira e outros dois no Pinheirão.

Coritiba 0x1 Athletico - Couto Pereira, 1990

Athletico 0x0 Coritiba - Pinheirão, 1990

Athletico 1x1 Coritiba - Pinheirão, 1995

Coritiba 3x0 Athletico - Couto Pereira, 1995

Provável escalação do Athletico para o Atletiba

Mycael; Belezi (Falcão), Habraão e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, João Cruz (Raul), Giuliano e Esquivel; Luiz Fernando e Alan Kardec

Provável escalação do Coritiba para o Atletiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre (Gustavo Coutinho)

