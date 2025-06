Escalação do Coritiba: Sebá Gómez é liberado, e Mozart tem uma dúvida para o Atletiba

O Coritiba pode repetir a escalação do último jogo para enfrentar o Athletico no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 14ª rodada da Série B. O volante Sebá Gómez foi liberado, mas o técnico Mozart tem uma dúvida no ataque.

Sebá Gómez se machucou na vitória contra o Cuiabá, na rodada passada, ao cair no túnel de acesso da arbitragem depois de evitar uma saída de bola pela lateral do campo. Ele chegou a voltar a jogar, mas reclamou de dores no tórax, foi substituído e passou por exames que não detectaram fratura.

Com o volante liberado, a linha defensiva e o meio-campo seguem sem alterações para o clássico. Jacy segue na zaga, assim como Bruno Melo improvisado na lateral esquerda. Já o ataque, que sofre com a falta de gols dos centroavantes, é o setor que o treinador ainda busca um titular absoluto.

Gustavo Coutinho, com dois gols em 13 duelos na competição, não marca há sete confrontos e tenta retomar a titularidade. Já Dellatorre, titular nas últimas duas partidas, não marcou na Série B em sete jogos e vive um jejum de gol desde 15 de fevereiro.

Mozart tem outra alternativa que é deslocar Iury Castilho do lado esquerdo para o centro do ataque, com a entrada de Clayson como ponta. Castilho, inclusive, já vinha atuando como centrovante no Mirassol.

Gustavo Coutinho tenta entrar na escalação do Coritiba para o Atletiba. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Em alta na Série B, o Coritiba vive uma sequência de seis partidas de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates. O Coxa é o terceiro colocado, com 24 pontos, dois abaixo do líder Goiás, e quatro acima do primeiro time fora do G-4.

Provável escalação do Coritiba para o Atletiba