Athletico x Vila Nova: Leozinho pede promoção e liberação da organizada após suspensão

O atacante Leozinho mandou um recado à diretoria do Athletico para o jogo contra o Vila Nova no domingo (21), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B. Empolgado com a vitória por 3 a 2 contra a Chapecoense, o jogador quer promoção de ingressos na Arena da Baixada e que a organizada seja liberada da punição imposta no começo do mês.

- Bom dia, @AthleticoPR. Libera a torcida e faz aquela promoção pra galera ajudar a gente no domingo. Eles merecem! Obrigado ❤️🖤 #40Knocaldeirão - declarou nas redes sociais.

Em 1 de setembro, o Furacão suspendeu a torcida Os Fanáticos pelos próximos três jogos na Arena. A decisão foi motivada por "recentes episódios de violência, desordem e ameças" da organizada.

A diretoria proibiu o acesso de bandeiras, faixas, caveiras, instrumentos musicais de percussão e itens similares em todos os setores do estádio. A medida vale contra o Vila Nova (21), Operário (27) e Avaí (14/10), e será reavaliada posteriormente, seja para encerrar ou aumentar a punição.

Segundo o clube, a organizada praticou atos violentos tanto dentro quanto fora da Arena e colocou em risco a segurança de torcedores e funcionários. O clube elenca incidentes contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em 27 de agosto, como a invasão do torcedor que agrediu o goleiro Hugo Souza, e diante do Cuiabá, pela Segundona, em 16 de agosto, com arremessos de sinalizadores e tentativa de invasão de campo.

A torcida Os Fanáticos, por outro lado, falou que a punição é "desproporcional e injusta" e que o Athletico "vira as costas para o seu maior bem ao colocar a coletividade como bode expiatório em vez de punir individualmente".

Athletico não deve liberar organizada

Por conta dos episódios, o Athletico afirmou que foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no duelo do mata-mata e que aguarda a formalização da denúncia do confronto pela Série B. O clube, assim, não pensa em flexibilizar a medida contra o organizada para preservar a defesa no Tribunal.

A Procuradoria do STJD deve se basear no artigo 213, que alega que o clube "deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo". As penas vão de perda de um a 10 mandos de campo e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Média de público do Athletico em 2025

Torcida organizada Os Fanáticos foi punida pelo Athletico em três jogos da Série B. Foto: Roberto Souza/Athletico

Leozinho espera 40 mil torcedores na Arena, algo que não aconteceu na temporada, mas ficou próximo. Os maiores públicos do ano foram contra o Coritiba (39.469) pela 13ª rodada da Série B e diante do Corinthians (39.280) pelas quartas de final da Copa do Brasil - o levantamento é feito apenas para torcedores pagantes.

Em 13 jogos na Segundona, o clube rubro-negro tem a terceira maior média de público: 15.945 pagantes. Coritiba (22.025) e Remo (20.857) lideram o ranking, também com a mesma quantidade de partidas. Já no ano, com Copa do Brasil e Paranaense, a média é de 17.628 pagantes.

Top-10 públicos do Athletico na Arena da Baixada

Athletico 2x0 Atlético-GO : 41.573 pagantes (42.177 total) - Série A - 20/11/2024

: 41.573 pagantes (42.177 total) - Série A - 20/11/2024 Athletico 1x1 Fluminense : 40.444 pagantes (41.375 total) - Série A - 1/12/2024

: 40.444 pagantes (41.375 total) - Série A - 1/12/2024 Athletico 1x0 Atlético-MG : 40.443 pagantes (40.935 total) - Série A - 16/11/2024

: 40.443 pagantes (40.935 total) - Série A - 16/11/2024 Athletico 1x2 Vitória : 40.047 pagantes (40.666 total) - Série A - 2/11/2024

: 40.047 pagantes (40.666 total) - Série A - 2/11/2024 Athletico 1x2 Bragantino : 39.779 pagantes (41.626 total) - Série A - 5/12/2024

: 39.779 pagantes (41.626 total) - Série A - 5/12/2024 Athletico 1x1 Junior Barranquilla : 39.618 pagantes (40.263 total) - Sul-Americana - 12/12/2018

: 39.618 pagantes (40.263 total) - Sul-Americana - 12/12/2018 Athletico 0x1 Coritiba : 39.469 pagantes (40.241 total) - Série B - 28/6/2025

: 39.469 pagantes (40.241 total) - Série B - 28/6/2025 Athletico 0x1 Corinthians : 39.280 pagantes (40.236 total) - Copa do Brasil - 27/8/2025

: 39.280 pagantes (40.236 total) - Copa do Brasil - 27/8/2025 Athletico 1x0 Internacional : 38.490 pagantes (39.772 total) - Copa do Brasil - 11/9/2019

: 38.490 pagantes (39.772 total) - Copa do Brasil - 11/9/2019 Athletico 0x1 Flamengo: 38.054 pagantes (39.360 total) - Copa do Brasil - 17/8/2022

Athletico cola no G-4 da Série B

O resultado no confronto direto em Chapecó (SC) fez o time atleticano conquistar a quarta vitória seguida, com cinco jogos de invencibilidade na Série B. O Furacão agora pulou para a sexta posição, com 39 pontos.

A diferença para a Chapecoense, que abre o G-4, caiu de cinco para dois pontos - a Chape possui 41 pontos. O Novorizontino está entre eles, na quinta posição, com 40 pontos.

Próximos jogos do Athletico na Série B