Athletico x Vila Nova: Leozinho pede promoção e liberação da organizada após suspensão
Atacante do Furacão quer casa cheia contra o Vila Nova no domingo (21)
O atacante Leozinho mandou um recado à diretoria do Athletico para o jogo contra o Vila Nova no domingo (21), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B. Empolgado com a vitória por 3 a 2 contra a Chapecoense, o jogador quer promoção de ingressos na Arena da Baixada e que a organizada seja liberada da punição imposta no começo do mês.
- Bom dia, @AthleticoPR. Libera a torcida e faz aquela promoção pra galera ajudar a gente no domingo. Eles merecem! Obrigado ❤️🖤 #40Knocaldeirão - declarou nas redes sociais.
Em 1 de setembro, o Furacão suspendeu a torcida Os Fanáticos pelos próximos três jogos na Arena. A decisão foi motivada por "recentes episódios de violência, desordem e ameças" da organizada.
A diretoria proibiu o acesso de bandeiras, faixas, caveiras, instrumentos musicais de percussão e itens similares em todos os setores do estádio. A medida vale contra o Vila Nova (21), Operário (27) e Avaí (14/10), e será reavaliada posteriormente, seja para encerrar ou aumentar a punição.
Segundo o clube, a organizada praticou atos violentos tanto dentro quanto fora da Arena e colocou em risco a segurança de torcedores e funcionários. O clube elenca incidentes contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em 27 de agosto, como a invasão do torcedor que agrediu o goleiro Hugo Souza, e diante do Cuiabá, pela Segundona, em 16 de agosto, com arremessos de sinalizadores e tentativa de invasão de campo.
A torcida Os Fanáticos, por outro lado, falou que a punição é "desproporcional e injusta" e que o Athletico "vira as costas para o seu maior bem ao colocar a coletividade como bode expiatório em vez de punir individualmente".
Athletico não deve liberar organizada
Por conta dos episódios, o Athletico afirmou que foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no duelo do mata-mata e que aguarda a formalização da denúncia do confronto pela Série B. O clube, assim, não pensa em flexibilizar a medida contra o organizada para preservar a defesa no Tribunal.
A Procuradoria do STJD deve se basear no artigo 213, que alega que o clube "deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo". As penas vão de perda de um a 10 mandos de campo e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.
Média de público do Athletico em 2025
Leozinho espera 40 mil torcedores na Arena, algo que não aconteceu na temporada, mas ficou próximo. Os maiores públicos do ano foram contra o Coritiba (39.469) pela 13ª rodada da Série B e diante do Corinthians (39.280) pelas quartas de final da Copa do Brasil - o levantamento é feito apenas para torcedores pagantes.
Em 13 jogos na Segundona, o clube rubro-negro tem a terceira maior média de público: 15.945 pagantes. Coritiba (22.025) e Remo (20.857) lideram o ranking, também com a mesma quantidade de partidas. Já no ano, com Copa do Brasil e Paranaense, a média é de 17.628 pagantes.
Top-10 públicos do Athletico na Arena da Baixada
- Athletico 2x0 Atlético-GO: 41.573 pagantes (42.177 total) - Série A - 20/11/2024
- Athletico 1x1 Fluminense: 40.444 pagantes (41.375 total) - Série A - 1/12/2024
- Athletico 1x0 Atlético-MG: 40.443 pagantes (40.935 total) - Série A - 16/11/2024
- Athletico 1x2 Vitória: 40.047 pagantes (40.666 total) - Série A - 2/11/2024
- Athletico 1x2 Bragantino: 39.779 pagantes (41.626 total) - Série A - 5/12/2024
- Athletico 1x1 Junior Barranquilla: 39.618 pagantes (40.263 total) - Sul-Americana - 12/12/2018
- Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 pagantes (40.241 total) - Série B - 28/6/2025
- Athletico 0x1 Corinthians: 39.280 pagantes (40.236 total) - Copa do Brasil - 27/8/2025
- Athletico 1x0 Internacional: 38.490 pagantes (39.772 total) - Copa do Brasil - 11/9/2019
- Athletico 0x1 Flamengo: 38.054 pagantes (39.360 total) - Copa do Brasil - 17/8/2022
Athletico cola no G-4 da Série B
O resultado no confronto direto em Chapecó (SC) fez o time atleticano conquistar a quarta vitória seguida, com cinco jogos de invencibilidade na Série B. O Furacão agora pulou para a sexta posição, com 39 pontos.
A diferença para a Chapecoense, que abre o G-4, caiu de cinco para dois pontos - a Chape possui 41 pontos. O Novorizontino está entre eles, na quinta posição, com 40 pontos.
Próximos jogos do Athletico na Série B
- Athletico x Vila Nova: domingo (21), às 19h, Arena da Baixada
- Athletic x Athletico: quarta (24), às 19h, Arena Sicredi
- Athletico x Operário-PR: sábado (27), às 20h30, Arena da Baixada
