Problemas na zaga do Palmeiras podem render mais chances a Benedetti em 2026

O zagueiro Benedetti, de 19 anos, busca conquistar mais espaço no time de Abel Ferreira em 2026. Nesta temporada, o jovem esteve em campo em 12 oportunidades, sendo nove como titular na defesa do Palmeiras. Os números, no entanto, podem melhorar no ano que vem, quando o jogador irá para seu segundo ano como profissional no clube paulista.

Alguns fatores podem ajudar com que isso aconteça, como a queda de rendimento de Micael, que deve ser negociado nesta janela de transferências, abrindo mais espaço na defesa para Benedetti. Além disso, Bruno Fuchs, peça importante do elenco e que foi comprado pelo Verdão após um ano de empréstimo, atua também como primeiro volante, improvisado, e portanto pode desempenhar mais de uma função.

Enquanto isso, Gustavo Gómez, titular absoluto na defesa e capitão do time, costuma formar dupla de zaga com Murilo. Este, no entanto, apesar de ser considerado titular, viveu momentos complicados neste ano, com direito a lesões e oscilações durante as competições que o time disputou. Em abril, lesionou a coxa direita. No meio do ano, durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, machucou a coxa esquerda e foi desfalque mais uma vez.

Estreia de Benedetti no time profissional do Palmeiras

A primeira atuação do beque pelo time principal do Verdão aconteceu no início do ano, ainda no Campeonato Paulista, na partida contra a Portuguesa, válido pela primeira rodada da competição. Na ocasião, Benedetti entrou na metade do segundo tempo no lugar de Naves.

