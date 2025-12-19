Vasco defende invencibilidade de 17 anos na Copa do Brasil após empate com Corinthians

O empate por 0 a 0 do Vasco com o Corinthians na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, coloca à prova uma invencibilidade de 17 anos da equipe na competição. Desde 2008, o Cruz-Maltino saiu classificado de todos os confrontos nos quais não perdeu o primeiro jogo fora de casa.

A sequência se iniciou ainda na primeira fase daquela edição do mata-mata nacional. Na ocasião, o Gigante venceu o Itabaiana duas vezes (1 a 0 na ida e 3 a 2 na volta) para avançar no torneio. De lá para cá, foram 22 disputas nessas condições, e em todas o clube carioca levou a melhor.

Dessas, em metade o Vasco ficou no empate no primeiro jogo, como na final com o Corinthians. Duas das ocasiões aconteceram, inclusive, nesta edição de Copa do Brasil: contra o Operário-PR, na terceira fase, e diante do CSA. Na primeira, a decisão foi para os pênaltis após nova igualdade no placar; na segunda, o Cruz-Maltino venceu em São Januário.

A última vez que o Gigante da Colina foi eliminado após não perder fora de casa o jogo de ida foi em 2002. Na época, a equipe carioca, que havia conseguido um empate por 2 a 2 com o Gama em Brasília, foi derrotada por 2 a 1 no Maracanã.

Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no jogo decisivo da Copa do Brasil. Uma vitória simples dá o título para qualquer um dos times; em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Vegetti na partida contra o Corinthians na final da Copa do Brasil (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

