Série B: de virada, Athletico bate a Chapecoense fora e se aproxima do G-4

Em confronto direto e de viradas, o Athletico venceu a Chapecoense por 3 a 2 na noite desta terça-feira (16), na Arena Condá, pelo fechamento da 26ª rodada da Série B. Viveros (2x) e Léo Derik marcaram os gols atleticanos, enquanto Eduardo Doma e Perotti fizeram para o time catarinense.

A Chape chegou ao terceiro jogo sem vencer e se manteve na quarta colocação, com 41 pontos, um ponto acima do Novorizontino, primeiro time fora do G-4. Já o Furacão conquistou a quarta vitória seguida, venceu pela primeira vez no estádio rival e pulou para a sexta posição, com 39 pontos.

Chapecoense 2x3 Athletico

O primeiro tempo não teve chances claras para as duas equipes. Dudu e Viveros, no começo do jogo, finalizaram sem perigo para fora pelo Athletico. Já a Chapecoense assustou em finalização de fora da área de Giovanni Augusto para a defesa do goleiro Santos precisou trabalhar.

Na reta final, aos 40 minutos, saiu o gol do Furacão. Viveros ganhou na corrida do sadversário, se antecipou ao goleiro Léo Vieira e sofreu pênalti - com revisão do VAR. Na cobrança, o próprio atacante colombiano bateu com categoria e fez 1 a 0.

Na segunda etapa, o jogo virou uma loucura, com virada da Chape em cinco minutos. Aos 2, após cobrança de escanteio, João Paulo cabeceou na trave, e Eduardo Doma marcou com desvio do rebote. 1 a 1. Com 7, em erro de Arthur Dias e Aguirre, Ítalo roubou, entrou na área e serviu para Perotti marcar 2 a 1.

O Athletico reagiu rápido e empatou aos 12. Zapelli fez ótimo lançamento para Léo Derik, que aproveitou a saída precipitada do goleiro, ajeitou driblando e tocou para o fundo das redes. 2 a 2.

A virada rubro-negra veio com 26. Viveros foi lançado pela esquerda, ganhou a disputa no corpo com Bressan, invadiu a área e bateu rasteiro no meio das pernas de Léo Vieira. 3 a 2.

No fim, com a partida aberta, o Furacão desperdiçou alguns contra-ataques e acertou o travessão em uma pancada de Julimar. No abafa, a Chape alçou diversas bolas na área e viu Santos fazer uma grande defesa em chute de Eduardo Doma da intermediária.

Viveros marcou dois gols, um em cada tempo, em Chapecoense 2x3 Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Próximos jogos de Chapecoense e Athletico na Série B

A Chapecoense volta a campo contra o Cuiabá no domingo (21), às 20h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 27ª rodada da Série B. Já o Athletico recebe o Vila Nova no mesmo dia, às 19h, na Arena da Baixada.