Sem divisão nacional e na Série B do Campeonato Cearense desde 2023, o Icasa recebeu uma quantia milionária de indenização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O primeiro pagamento, de R$ 80,9 milhões, foi feito nesta semana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Verdão do Cariri confirmou que o valor foi depositado em uma conta judicial nesta semana. Ainda resta receber da CBF uma parcela de R$ 3,4 milhões, em um total de R$ 84,3 milhões.

Do montante, cerca de R$ 9,3 milhões serão destinados para honorários advocatícios. O restante, de R$ 75 milhões, fica para o Icasa, que antes precisa pagar todas as dívidas.

continua após a publicidade

O clube ainda sabe quanto será recebido de forma limpa. Mesmo assim, a diretoria pretende usar a verba para melhorias no gramado e na estrutura do Praxedão, estádio municipal que é usado como Centro de Treinamento, e poder planejar o futebol em 2026.

Na próxima temporada, o Verdão do Cariri disputará novamente Segundona estadual. A última vez que disputou a elite cearense foi em 2022.

- Só quando a Justiça pagar todos os valores. Todo dia entra um novo processo, por isso não temos um valor real - declarou Celso Pontes, presidente do Icasa, em entrevista à CBN O Povo.

continua após a publicidade

A camisa do Icasa em 2024. Foto: Divulgação/Icasa

Entenda a indenização da CBF para o Icasa

A ação judicial foi feita após um erro no sistema de registro de atletas da CBF, que autorizou o Figueirense a escalar o volante Luan Nidezielski de forma irregular na Série B de 2013. O atleta estava suspenso e atuou normalmente.

No fim da competição, o Figueira terminou em quarto lugar, com um ponto a mais que o Icasa, quinto colocado, e subiu para a Série A.

No início de 2014, o Verdão do Cariri entrou com uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para a perda de pontos do Figueirense. No entanto, o colegiado considerou a infração prescrita, fora do prazo de 30 dias para a denúncia, e arquivou o caso.



O clube cearense, então, entrou na Justiça Comum em agosto do mesmo ano para cobrar R$ 33 milhões em indenização da entidade, com a prerrogativa da perda de uma chance. O Icasa juntou a confissão de culpa da CBF no processo, que tramitou na 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Em 2018, o Icasa ganhou o direito de receber a indenização pelo prejuízo esportivo e financeiro causado pela falha. A CBF recorreu em diferentes instâncias até que um laudo pericial, feito em outubro deste ano, determinou a quantia a ser paga.

