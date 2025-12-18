A Conmebol definiu nesta quinta-feira (18) as datas e os horários da Recopa Sul-Americana, torneio que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana da temporada passada. Flamengo e Lanús vão disputar o título em dois confrontos, com jogos marcados para fevereiro, seguindo o formato tradicional de ida e volta da competição continental.

A partida de ida será realizada no dia 16 de fevereiro (quinta-feira), às 21h30, na Argentina, em estádio a ser confirmado pela entidade sul-americana. Já o duelo decisivo acontece no dia 26 de fevereiro (quinta-feira), também às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde o Flamengo terá o apoio de sua torcida para buscar mais um troféu internacional.

Atual campeão da Copa Libertadores, o Flamengo garantiu presença na Recopa após conquistar o principal torneio do continente em uma final equilibrada contra o Palmeiras. A decisão foi disputada em Lima, no Peru, e terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0, resultado assegurado com gol de Danilo, que entrou para a história do clube ao marcar de cabeça. O triunfo confirmou mais uma campanha consistente do time carioca em competições internacionais e reforçou o protagonismo recente do Flamengo no cenário sul-americano.

Do outro lado, o Lanús chega à Recopa credenciado pela conquista da Copa Sul-Americana. A equipe argentina levantou o troféu ao vencer o Atlético-MG na grande final, disputada em Assunção, no Paraguai. O título representou um feito importante para o clube, que voltou a se destacar no continente e agora terá pela frente um adversário brasileiro em busca de mais uma taça internacional.

A Recopa Sul-Americana costuma marcar o início da temporada de decisões no futebol do continente e, mais uma vez, coloca frente a frente dois campeões com trajetórias distintas, mas de peso. Para o Flamengo, a competição surge como oportunidade de ampliar sua galeria de títulos internacionais e começar o ano com mais uma conquista. Já o Lanús vê no torneio a chance de confirmar o bom momento e surpreender fora de casa, especialmente no confronto decisivo no Maracanã.

Com datas e horários definidos, a expectativa agora gira em torno da preparação das equipes e da definição de detalhes logísticos por parte da Conmebol. A promessa é de dois jogos disputados, reunindo tradição, rivalidade sul-americana e a busca por mais um título continental.

