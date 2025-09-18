Léo Derik marca pela primeira vez no profissional e ganha espaço no Athletico

O lateral-esquerdo Léo Derik marcou o primeiro gol como profissional na vitória do Athletico por 3 a 2 contra a Chapecoense, na noite de terça-feira (16), na Arena Condá, pelo fechamento da 26ª rodada da Série B. O jogador estreou no time principal nesta temporada.

O Furacão chegou a abrir o placar com Viveros no fim da primeira etapa, mas a Chape virou no começo do segundo tempo com Eduardo Doma e Perotti. Léo Derik, então, colocou a equipe atleticana no jogo novamente.

Ele recebeu ótimo lançamento de Zapelli, de trás do meio-campo, e correu por trás da zaga. O lateral ajeitou a bola de primeira e já cortando o goleiro Léo Vieira para depois ter apenas o trabalho de mandar para as redes. Viveros, na sequência, fez o gol da vitória.

Léo Derik fez a primeira partida pelo Athletico em 14 de janeiro contra o Rio Branco, pelo Paranaense, ainda com o técnico Mauricio Barbieri. Ele atuou mais três vezes em janeiro no estadual e depois só foi acionado justamente contra a Chapecoense, na sétima rodada da Série B, em 8 de maio, com o treiandor interino João Correia.

Com a chegada de Odair Hellmann, o jovem atleta de 20 anos passou a ter espaço a partir de 27 de julho. Desde lá, Léo Derik atuou em oito partidas, sendo titular sete vezes.

Essas oportunidades acontecem, principalmente, quando o treinador utiliza uma linha de três zagueiros e dois alas. Assim, o lateral titular Esquivel passa para a zaga e abre espaço para Léo Derik atuar no setor, como aconteceu nos dois jogos mais recentes diante de Corinthians e Chapecoense.

Ao todo, em 2025, o jogador fez 14 jogos e começou em oito oportunidades. Ele somou 717 minutos em campo, com uma média de 51 minutos por confronto.

Léo Derik e Mendoza comemoram gol em Chapecoense 2x3 Athletico, pela Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico cola no G-4 da Série B

O resultado no confronto direto em Chapecó (SC) fez o time atleticano conquistar a quarta vitória seguida, com cinco jogos de invencibilidade na Série B. O Furacão agora pulou para a sexta posição, com 39 pontos.

A diferença para a Chapecoense, que abre o G-4, caiu de cinco para dois pontos - a Chape possui 41 pontos. O Novorizontino está entre eles, na quinta posição, com 40 pontos.

Próximos jogos do Athletico na Série B