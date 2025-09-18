Léo Derik marca pela primeira vez no profissional e ganha espaço no Athletico
Lateral de 20 anos estreou pelo Furacão nesta temporada
O lateral-esquerdo Léo Derik marcou o primeiro gol como profissional na vitória do Athletico por 3 a 2 contra a Chapecoense, na noite de terça-feira (16), na Arena Condá, pelo fechamento da 26ª rodada da Série B. O jogador estreou no time principal nesta temporada.
O Furacão chegou a abrir o placar com Viveros no fim da primeira etapa, mas a Chape virou no começo do segundo tempo com Eduardo Doma e Perotti. Léo Derik, então, colocou a equipe atleticana no jogo novamente.
Ele recebeu ótimo lançamento de Zapelli, de trás do meio-campo, e correu por trás da zaga. O lateral ajeitou a bola de primeira e já cortando o goleiro Léo Vieira para depois ter apenas o trabalho de mandar para as redes. Viveros, na sequência, fez o gol da vitória.
Léo Derik fez a primeira partida pelo Athletico em 14 de janeiro contra o Rio Branco, pelo Paranaense, ainda com o técnico Mauricio Barbieri. Ele atuou mais três vezes em janeiro no estadual e depois só foi acionado justamente contra a Chapecoense, na sétima rodada da Série B, em 8 de maio, com o treiandor interino João Correia.
Com a chegada de Odair Hellmann, o jovem atleta de 20 anos passou a ter espaço a partir de 27 de julho. Desde lá, Léo Derik atuou em oito partidas, sendo titular sete vezes.
Essas oportunidades acontecem, principalmente, quando o treinador utiliza uma linha de três zagueiros e dois alas. Assim, o lateral titular Esquivel passa para a zaga e abre espaço para Léo Derik atuar no setor, como aconteceu nos dois jogos mais recentes diante de Corinthians e Chapecoense.
Ao todo, em 2025, o jogador fez 14 jogos e começou em oito oportunidades. Ele somou 717 minutos em campo, com uma média de 51 minutos por confronto.
Athletico cola no G-4 da Série B
O resultado no confronto direto em Chapecó (SC) fez o time atleticano conquistar a quarta vitória seguida, com cinco jogos de invencibilidade na Série B. O Furacão agora pulou para a sexta posição, com 39 pontos.
A diferença para a Chapecoense, que abre o G-4, caiu de cinco para dois pontos - a Chape possui 41 pontos. O Novorizontino está entre eles, na quinta posição, com 40 pontos.
Próximos jogos do Athletico na Série B
- Athletico x Vila Nova: domingo (21), às 19h, Arena da Baixada
- Athletic x Athletico: quarta (24), às 19h, Arena Sicredi
- Athletico x Operário-PR: sábado (27), às 20h30, Arena da Baixada
