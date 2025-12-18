Destaque do Ceará se despede do clube após fim de empréstimo

O atacante Antonio Galeano, um dos destaques do Ceará no Brasileirão, despediu-se do clube cearense na última quarta-feira (17). O paraguaio estava emprestado pelo Rúbio Ñu-PAR e o Alvinegro não conseguirá comprá-lo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Galeano foi anunciado em janeiro, tendo contrato até o fim deste ano. O Vovô chegou a planejar a sua compra em caso de permanência, mas a queda para a Série B complicou os movimentos financeiros da equipe.

O paraguaio disputou 57 jogos na temporada, com 12 gols e quatro assistências. Titular absoluto pela direita, o vice-artilheiro do ano também exerceu um papel tático na marcação.

continua após a publicidade

➡️ Ceará define data de início da pré-temporada; confira

Galeano está de saída do Ceará após o fim de seu empréstimo (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Confira a postagem de despedida de Galeano:

— Lutamos até o fim e demos o nosso máximo, mas infelizmente não conseguimos terminar a temporada como queríamos. Neste momento difícil, só tenho palavras de agradecimento ao clube, à sua grande torcida, aos meus companheiros, à comissão técnica, à diretoria e a todo o staff pelo apoio durante o ano. O futebol é assim, mas sempre dá revanche. Digo adeus com muito aprendizado, boas lembranças e o grande orgulho de ter vestido o Manto Alvinegro. Bora Ceará!! Tua glória é lutar! - publicou o paraguaio em rede social.

➡️ Ceará vê dificuldade para manter volante emprestado pelo Santos

Meia deve estar de saída

Outro jogador que não tende a permanecer no Ceará é o meio-campista Lucas Mugni, que não renovou seu contrato. O destino do atleta pode ser o Mirassol, time classificado para a Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Após a queda para a Série B, o Alvinegro vem reorganizando seus gastos e seu elenco. A Segunda Divisão terá início em março.