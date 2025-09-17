Viveros chega a seis gols na Série B e mostra impacto na recuperação do Athletico

A vitória do Athletico por 3 a 2 contra a Chapecoense, na noite de terça-feira (16), na Arena Condá, pelo fechamento da 26ª rodada da Série B, teve um grande protagonista: Kevin Viveros. O atacante fez dois gols, um em cada tempo, e chegou a seis na Segundona.

Viveros sofreu e converteu o pênalti que abriu o placar no fim do primeiro tempo. A Chape virou com Eduardo Doma e Perotti, no começo da segunda etapa, mas Léo Derik empatou para o Furacão pouco depois.

O gol da vitória rubro-negra veio em lançamento de Esquivel, que o centroavante colombiano ganhou a disputa no corpo com Bressan e bateu no meio das pernas do goleiro Léo Vieira.

- Todos acreditamos que podemos (acesso), confio nesse grupo e agora é vencer em casa - afirmou Viveros, na zona mista, de olho na partida contra o Vila Nova.

Viveros agora tem seis gols em 11 jogos na Série B. Ele igualou a marca do atacante reserva Renan Peixoto, que fez a mesma quantidade em 18 partidas. Na Série B, Pedro Rocha lidera o ranking, com 12 gols.

Dos gols marcados, o atleta colombiano fez em três vitórias (CRB, Botafogo-SP e Chapecoense) e um empate (América-MG) - 10 pontos diretos. No geral, com a camisa rubro-negra na Série B, o atacante participou de 16 dos 33 pontos possíveis, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas - foi titular em oito oportunidades.

Ao todo, com Série B e Copa do Brasil, Viveros fez sete gols em 15 partidas pelo Furacão. O centroavante de 25 anos foi contratado no final de junho, custou 5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões), ultrapassou Vitor Roque e virou a maior transferência da história do Athletico.

Athletico brinca com apelido de Viveros: 'El Tren'. Foto: Divulgação/Athletico

Athletico de Viveros cola no G-4 da Série B

Com o desempenho em Chapecó (SC), Viveros colocou o Furacão de vez na briga por acesso. O time atleticano conquistou a quarta vitória seguida, venceu pela primeira vez na Arena Condá e pulou para a sexta posição, com 39 pontos.

A diferença para a Chape, que abre o G-4, caiu de cinco para dois pontos. A Chapecoense possui 41 pontos, enquanto o Athletico tem 39 pontos. O Novorizontino está entre eles, na quinta posição, com 40 pontos.

Próximos jogos do Athletico na Série B