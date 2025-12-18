Depois do vice-campeonato da Copa Intercontinental, parte do elenco do Flamengo desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (18). De toda a delegação que viajou, 17 jogadores retornaram ao Brasil e oito ficaram em Doha, de onde encontrarão os familiares e partirão para as férias.

O primeiro a sair foi Bap, presidente do clube. Além dele, voltaram Léo Ortiz, Pulgar, Saúl, Carrascal, Plata, Juninho, Jorginho, Emersol Royal, Luiz Araújo, Dyogo Alves, Léo Pereira, Wallace Yan, Varela, De la Cruz e Arrascaeta. O restante ficou em Doha, incluindo Filipe Luís e José Botto.

Poucos torcedores acompanharam a chegada do time, tendo cerca de 15 flamenguistas do lado de fora do aeroporto. Após o desembarque, nenhum jogador falou com a imprensa, exceto Arrascaeta, que brincou:

— Bora, bora. Agora é férias, descanso

Ainda não foi definida uma data para o retorno das atividades, de modo que o Rubro-Negro jogará o início do Campeonato Carioca, que começa em 11 de janeiro, com o time Sub-20. O Brasileirão começa no dia 28.

Léo Pereira, do Flamengo, desembarca no Rio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Éder Militão chega no Rio de Janeiro

Antes da delegação do Flamengo chegar, quem desembarcou no Galeão foi Éder Militão, de muletas. O zagueiro do Real Madrid sofreu uma grave lesão muscular no dia 7, quando enfrentou o Celta de Vigo pela La Liga. A contusão foi uma ruptura do músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal. A recuperação deve durar cerca de quatro meses

Éder Militão desembarcando de muletas no Rio de Janeiro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

