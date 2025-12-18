Com elenco incompleto, Flamengo desembarca no Rio após vice no Mundial
Rubro-Negro jogou contra o PSG na quarta-feira (17)
Depois do vice-campeonato da Copa Intercontinental, parte do elenco do Flamengo desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (18). De toda a delegação que viajou, 17 jogadores retornaram ao Brasil e oito ficaram em Doha, de onde encontrarão os familiares e partirão para as férias.
O primeiro a sair foi Bap, presidente do clube. Além dele, voltaram Léo Ortiz, Pulgar, Saúl, Carrascal, Plata, Juninho, Jorginho, Emersol Royal, Luiz Araújo, Dyogo Alves, Léo Pereira, Wallace Yan, Varela, De la Cruz e Arrascaeta. O restante ficou em Doha, incluindo Filipe Luís e José Botto.
➡️ Temporada brilhante: Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do mundo
Poucos torcedores acompanharam a chegada do time, tendo cerca de 15 flamenguistas do lado de fora do aeroporto. Após o desembarque, nenhum jogador falou com a imprensa, exceto Arrascaeta, que brincou:
— Bora, bora. Agora é férias, descanso
Ainda não foi definida uma data para o retorno das atividades, de modo que o Rubro-Negro jogará o início do Campeonato Carioca, que começa em 11 de janeiro, com o time Sub-20. O Brasileirão começa no dia 28.
Éder Militão chega no Rio de Janeiro
Antes da delegação do Flamengo chegar, quem desembarcou no Galeão foi Éder Militão, de muletas. O zagueiro do Real Madrid sofreu uma grave lesão muscular no dia 7, quando enfrentou o Celta de Vigo pela La Liga. A contusão foi uma ruptura do músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal. A recuperação deve durar cerca de quatro meses
