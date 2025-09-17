Athletico embala, e Odair Hellmann pede união por acesso na Série B: ‘É o momento’

O técnico Odair Hellmann afirmou que o Athletico precisa de "união" e que agora é o momento de "acreditar no acesso". O Furacão venceu a Chapecoense por 3 a 2, na noite de terça-feira (16), na Arena Condá, pelo fechamento da 26ª rodada, e encostou no G-4 da Série B.

O jogo de cinco gols contou com duas viradas e grandes emoções. Viveros sofreu e converteu o pênalti que abriu o placar para o Athletico no fim do primeiro tempo. A Chape virou com Eduardo Doma e Perotti, no começo da segunda etapa, mas Léo Derik empatou para o Furacão pouco depois.

O gol da vitória rubro-negra veio em lançamento de Esquivel, que o centroavante colombiano ganhou a disputa no corpo com Bressan e bateu no meio das pernas do goleiro Léo Vieira.

- A gente não conseguiu nada ainda, a não ser a aproximação e ter a maturidade de fazer uma virada. A gente veio não para disputar uma Copa do Mundo, mas para disputar duas Copas do Mundo. Só que, se não ganhar domingo, vai continuar a dificuldade. É olhar para frente, porque ainda tem 12 (jogos) - afirmou em entrevista coletiva.

O Athletico agora tem cinco jogos de invencibilidade, com um empate com Cuiabá (1 a 1, casa) e quatro vitórias seguidas diante de CRB (1 a 0, fora), Novorizontino (2 a 1, casa), Botafogo-SP (3 a 1, casa) e Chapecoense (3 a 2, fora).

A equipe rubro-negra enfrentará seis jogos em casa e seis fora até o final da Segundona. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de acesso passou para 18,3%.

- Se com esses cinco jogos, a gente ainda não está no G-4, nós mostramos que temos capacidade de chegar e de fazer. Se não acreditar agora, não acredita nunca mais. Agora é o momento de união, deixar as diferenças de lado, e agora olharmos para o Athletico todos juntos, criar um ambiente positivo para que a gente consiga a continuidade desses resultados - completou.

Athletico comemora vitória em confronto direto na Série B contra a Chapecoense. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico cola no G-4 da Série B

O Furacão entrou de vez na briga pelo acesso ao vencer pela primeira vez na Arena Condá e pular para a sexta posição. A diferença para a Chape, que abre o G-4, caiu de cinco para dois pontos.

A Chapecoense possui 41 pontos, enquanto o Athletico tem 39 pontos. O Novorizontino está entre eles, na quinta posição, com 40 pontos.

- A gente está jogando pressionado todos os jogos. Desde que caiu (da Série A), criou-se uma atmosfera de cobrança e pressão. A equipe está pressionada a todo tempo, principalmente na Série B. A equipe está dando demonstração de maturidade e precisa continuar assim - completou Odair Hellmann.

Organizada do Athletico está suspensa na Arena

No começo do mês, o Athletico suspendeu a torcida Os Fanáticos pelos próximos três jogos na Arena da Baixada. A decisão foi motivada por "recentes episódios de violência, desordem e ameças" da organizada.

O Furacão proibiu o acesso de bandeiras, faixas, caveiras, instrumentos musicais de percussão e itens similares em todos os setores do estádio. A medida vale para as partidas contra o Vila Nova (21), Operário (27) e Avaí (14/10), todos pela Série B, e será reavaliada posteriormente pela diretoria, seja para encerrar ou aumentar a punição.

Em 13 jogos na Segundona, o clube rubro-negro tem a terceira maior média de público: 15.945. Coritiba (22.025) e Remo (20.857) lideram o ranking, também com a mesma quantidade de partidas.

