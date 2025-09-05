Botafogo-SP x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B
Pantera e Furacão estão separados por cinco pontos na tabela
Botafogo-SP e Athletico se enfrentam neste sábado (6), às 16h (de Brasília), na Arena Nicnet, em jogo da 25ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV (tv aberta), ESPN (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).
A Pantera está na 16ª colocação, com 28 pontos, três acima do América-MG, que abre a ZR, enquanto o Furacão está na 11ª posição, com 33 pontos, seis abaixo do Criciúma, primeiro time dentro do G-4.
Botafogo-SP x Athletico
Como chegam os dois times?
O Botafogo-SP vem de vitória por 3 a 2 contra o líder Goiás, fora de casa, e está invicto há três jogos, com dois triunfos consecutivos. A última derrota foi por 2 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, pela 21ª rodada, em 16 de agosto.
O treinador Allan Aal tem a volta do lateral Wallison, que cumpriu suspensão. A tendência é o time do último jogo seja repetido.
O Athletico venceu o Novorizontino por 2 a 1, em casa, chegou a três jogos sem perder e busca a terceira vitória seguida pela primeira vez na Série B. A última derrota foi por 4 a 2 para o Criciúma, fora de casa, em 11 de agosto, pela 21ª rodada.
Para o jogo, Odair Hellmann tem o retorno do lateral-esquerdo Esquivel, recuperado de dores na coxa. O zagueiro Arthur Dias, lesionado, sai da equipe. No ataque, Luiz Fernando deve dar lugar ao volante Felipinho.
Confira as informações do jogo entre Botafogo-SP e Athletico pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP X ATHLETICO
25ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Sábado (6), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP)
📺 Onde assistir: Rede TV (tv aberta), ESPN (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO-SP (Técnico: Allan Aal)
Victor Souza; Jeferson, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jonathan Cafú, Ronnie Carrillo e Jefferson Nem.
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Aguirre e Esquivel; Leozinho, Felipinho, Patrick e Léo Derik; Zapelli, Mendoza e Viveros.
