Torcedores do Cruzeiro reagem a possível ida de Gabigol ao Santos

Em negociação avançada com o Cruzeiro, o Santos trabalha para viabilizar o retorno de Gabigol por empréstimo até o fim de 2026. O acordo prevê divisão igualitária dos salários entre os dois clubes, cenário visto internamente como o mais viável diante do alto custo do camisa 9. Apesar do momento ruim do atacante, a negociação é vista com maus olhos pela torcida da Raposa.

No Cruzeiro, Gabigol enfrenta desgaste com a torcida após desperdiçar um pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil, o que levou à eliminação do time e resultou em pichações com críticas ao jogador no muro da Toca da Raposa.

Além disso, a chegada do técnico Tite para 2026 reacende atritos passados: os dois protagonizaram desavenças na Seleção Brasileira e no Flamengo entre 2023 e 2024, o que pode complicar a permanência do centroavante em Belo Horizonte.

Como foi a temporada de Gabigol pelo Cruzeiro, próximo do Santos?

✍️ Texto de Eduardo Statuti

Neste ano, o jogador teve sua segunda menor minutagem no futebol brasileiro desde a temporada de 2013, quando começou sua carreira no Santos.

Em 2025, Gabigol disputou 49 partidas pela Raposa, sendo apenas 23 delas como titular. Com isso, somou apenas 2.282 minutos em campo pela equipe mineira, ficando atrás somente da temporada 2024, quando perdeu espaço com Tite no Flamengo e jogou por 1.472 minutos.

Entretanto, Gabigol marcou 13 gols e deu quatro assistências, tendo uma das melhores médias de minutos para participar de um gol do Brasil (136 minutos). Além disso, finalizou em média 1.9 vezes nos jogos que atuou, com 0.9 delas na direção da baliza.