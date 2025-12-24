Barboza se veste de Papai Noel e presenteia crianças em ação do Botafogo
Zagueiro participa de especial de Natal do Glorioso em canal oficial do clube
Botafogo aproveitou o período de férias do futebol brasileiro para promover uma ação especial de Natal com um de seus titulares. O zagueiro Alexander Barboza se fantasiou de Papai Noel e participou da entrega de presentes a crianças, em iniciativa organizada pelo Alvinegro durante o recesso da temporada.
Convidado pelo clube, o camisa 20 afirmou que a experiência foi inédita e aproveitou o encontro para conversar com os pequenos torcedores, que compartilharam os pedidos de Natal e ouviram conselhos do defensor.
— Primeira vez (como Papai Noel). Sempre tem uma primeira vez pra tudo (risos). Tem que se comportar bem, ir para a escola, se alimentar bem. Comer muita salada (risos) — disse Barboza em programa da "Botafogo TV".
Durante a ação, o zagueiro também relembrou com as crianças a final da Libertadores de 2024, marcada pela expulsão de Gregore e pela reação da torcida no título conquistado diante do Atlético-MG.
— Foi (emocionante) para todo mundo, os jogadores também. Primeira vez do Botafogo campeão da Libertadores, uma emoção muito grande. Quando o Gregore foi expulso, tenho certeza que todo mundo ficou quieto esperando o que ia acontecer. Graças a Deus, deu certo para a gente.
Contratado no início de 2024, Barboza se firmou como um dos principais nomes do sistema defensivo do Botafogo. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no ano passado, o zagueiro soma 98 partidas pelo clube, com dois gols e uma assistência.
Alexander Barboza e o restante do elenco alvinegro se reapresentam no dia 4 de janeiro, no Espaço Lonier, para o início da preparação da temporada 2026.
