O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, negou que o recado do meia-atacante Memphis Depay, após o título da Copa do Brasil, tenha sido direcionado a ele.

continua após a publicidade

Memphis afirmou, ao lado dos companheiros de equipe, que quem vazou seu contrato estava "juntos na roda", mas não tinha coragem de assumir a autoria. Em entrevista à Rádio TMC, Armando Mendonça garantiu que não se sentiu alvo da declaração.

— Eu não me senti atacado pelo profissional. Eu não vazei nenhum contrato do profissional. Como advogado, respeito os contratos que são firmados. Eu, na época do vazamento, sequer tinha acesso à credencial, quiçá documentos internos do clube. Meu relacionamento com ele é muito bom. Nos relacionamos no CT, nas viagens para os jogos. Relacionamento cordial, bom com o atleta. Essa narrativa que as pessoas estão falando, colocando meu nome nessa situação, vejo mais como questão política do que uma questão que eu seja responsável, que ele falou para mim — disse.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Não senti que o recado que o Memphis deu foi direcionado à minha pessoa. Não vazei nenhum contrato, sempre o apoiei. Ele é um ativo do clube, profissional, atleta da seleção holandesa. O Corinthians precisa dar valor aos seus atletas. Apoio todos os atletas. Sempre farei isso. Nunca fui destratado pelo Memphis. Nunca existiu animosidade entre a gente. O Memphis tem um relacionamento extraprofissional, uma amizade com meu filho. Uma pessoa que dizem que tem rejeição, que não se direciona à minha pessoa, não teria um relacionamento que ele construiu com meu filho. Relação fora de Corinthians. E meu filho não mora no Brasil. Mas usam isso para me atingir — completou.

Memphis incomodado com dirigentes

Após a conquista do título, Memphis Depay não se conteve e fez fortes declarações envolvendo a gestão do clube, criticando diretamente a diretoria e cobrando melhorias internas no Corinthians:

continua após a publicidade

— As pessoas na diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente de quem eu falo, e eles sabem exatamente quem são. Só deixe este clube, vão fazer m... em algum outro lugar, porque este clube precisa crescer, este clube precisa lutar por Libertadores, Brasileirão em todo ano, porque os torcedores merecem isso – disparou, em entrevista à "Rádio Bandeirantes".

— Quem quer f... o Corinthians, "bora", saia deste clube, saiam da diretoria. Este clube precisa de estrutura. E eu venho para trazer estrutura, mas eu preciso de mais ajuda — completou.

Além das críticas em entrevista e na oração pós-jogo, Memphis Depay chamou atenção durante a comemoração do título do Corinthians ao exibir uma faixa com os dizeres "fuck politics", reforçando seu posicionamento crítico em relação à política interna do clube.