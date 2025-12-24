O Grêmio confirmou nesta quarta-feira (24) a contratação do português Hugo Ribeiro, 43 anos, para chefiar o Departamento de Ciência, Tecnologia e Scout (DCTS). O profissional é uma indicação direta do técnico Luís Castro, com quem trabalhou no Botafogo.

Hugo Ribeiro desembarca em Porto Alegre (RS) em 8 de janeiro para o início da pré-temporada. Ele assinou vínculo com o Tricolor até o final de 2026.

O português assume a vaga de Fernando Lázaro, que foi desligado do Imortal em novembro após a reformulação liderada pelo presidente eleito Odorico Roman. A ideia que o amigo de Luís Castro tenha autonomia para reformular os processos de captação e análise de mercado.

Com a chegada de Hugo Ribeiro, o Grêmio terá sete portugueses no dia a dia: o técnico Luís Castro, os auxiliares Vítor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e o preparador físico Nuno Cerdeira. O único brasileiro é o preparador físico Roberto Júnior, o Betinho.

Carreira de Hugo Ribeiro, head scout do Grêmio

Natural de Lisboa, em Portugal, Hugo Ribeiro é graduado em Direito pela Universidade Católica e Bacharel em Ciências do Esporte, com especialização em Treinamento de Futebol pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), ambas na capital portuguesa. Ainda fez o Programa de Gestão Esportiva da Universidade de Columbia (Nova York) e o Programa de Gestão de Clubes da ECA, focadas em gestão esportiva.

O analisa construiu longa trajetória no Benfica ao exercer funções de conselheiro pessoal do presidente, coordenador esportivo e chefe de negócios internacionais. Ele participou ativamente dos projetos Benfica Campus Academy, Benfica International e Benfica Football Intelligence.

Por fim, Hugo Ribeiro trabalhou como consultor sênior da Eagle Football Holding SA, do empresário John Textor, com experiências nos Estados Unidos, Londres, Rio de Janeiro, Bruxelas e Lyon.