Athletico fecha participação na Copa do Brasil com premiação milionária; veja valores

O Athletico foi eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado por 2 a 0 para o Corinthians, na noite de quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final - na ida, o Furacão já tinha perdido por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada.

continua após a publicidade

Fora de campo, o clube rubro-negro fechou a participação com premiação de R$ 13,6 milhões. Caso avançasse para a semifinal, o Athletico ganharia mais R$ 9.922.500.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Somente a participação do Furacão na Copa do Brasil rendeu R$ 1.378.125. A premiação aumentou em R$ 1.543.500 com a vitória por 2 a 0 contra o Pouso Alegre, fora de casa, na primeira fase, e mais R$ 2.315.250 pelo triunfo por 3 a 1 diante do Guarany-RS, pela segunda fase, na Arena da Baixada.

continua após a publicidade

Ao eliminar o Brusque, com empate sem gols na Arena Joinville e vitória por 1 a 0 em casa, o Furacão conseguiu mais R$ 3.638.250 na terceira fase. A última arrecadão foi na classificação frente ao São Paulo, quando perdeu por 2 a 1 no MorumBis e venceu por 1 a 0 na Arena por 1 a 0, com 3 a 0 nos pênaltis: R$ 4.740.750.

Como comparação, em 2024, quando também caiu nas quartas de final para o Vasco, o time paranaense arrecadou R$ 10,2 milhões na competição. Para 2025, a CBF fez um reajuste de 5% em relação aos prêmios do ano passado. Se conquistasse o bicampeonato da Copa do Brasil, o Furacão receberia R$ 101 milhões, já que iniciou na primeira fase, algo que não acontecia desde 2018.

continua após a publicidade

Vale destacar que o Athletico foi o único representante da Série B entre os oito melhores colocados. Esse feito não acontecia desde 2020, quando Cuiabá e América-MG também chegaram nas quartas de final - o Coelho ainda chegou até a semifinal.

Por outro lado, o Furacão é eliminado nas quartas pelo quarto ano consecutivo. Em 2021, quando passou por essa fase, o clube rubro-negro foi até a final e ficou com o vice diante do campeão Atlético-MG. Nas últimas 10 edições da Copa do Brasil, a equipe paranaense esteve entre as oito melhores em seis oportunidades.

Gui Negão marcou de novo em Corinthians 2x0 Athletico, pela Copa do Brasil 2025. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Premiação da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

Grupo I (Série A) : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Grupo II (Série B) : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

Grupo I (Série A) : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Grupo II (Série B) : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)

Grupo I (Série A) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo II (Série B) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

➡️ Veja as notícias do Athletico

Veja a evolução da premiação na Copa do Brasil

2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões

2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões

2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões

2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões

2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões

2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões

2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões

2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões

2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões

2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões

2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões

Athletico na Série B

Apesar da queda na Copa do Brasil, o auxiliar Fábio Moreno afirmou que o Athletico "sai fortalecido" da eliminatória e que vai atrás do acesso na Série B. A 13 rodadas do fim, a distância para o G-4 é de cinco pontos.

O Furacão ocupa oitava colocação da Série B, com 36 pontos, e encara a Chapecoense, que abre o G-4, na terça-feira (16), na Arena Condá, pela 26ª rodada.