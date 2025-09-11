Athletico fecha participação na Copa do Brasil com premiação milionária; veja valores
Furacão é eliminado nas quartas de final para o Corinthians
O Athletico foi eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado por 2 a 0 para o Corinthians, na noite de quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final - na ida, o Furacão já tinha perdido por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada.
Fora de campo, o clube rubro-negro fechou a participação com premiação de R$ 13,6 milhões. Caso avançasse para a semifinal, o Athletico ganharia mais R$ 9.922.500.
Somente a participação do Furacão na Copa do Brasil rendeu R$ 1.378.125. A premiação aumentou em R$ 1.543.500 com a vitória por 2 a 0 contra o Pouso Alegre, fora de casa, na primeira fase, e mais R$ 2.315.250 pelo triunfo por 3 a 1 diante do Guarany-RS, pela segunda fase, na Arena da Baixada.
Ao eliminar o Brusque, com empate sem gols na Arena Joinville e vitória por 1 a 0 em casa, o Furacão conseguiu mais R$ 3.638.250 na terceira fase. A última arrecadão foi na classificação frente ao São Paulo, quando perdeu por 2 a 1 no MorumBis e venceu por 1 a 0 na Arena por 1 a 0, com 3 a 0 nos pênaltis: R$ 4.740.750.
Como comparação, em 2024, quando também caiu nas quartas de final para o Vasco, o time paranaense arrecadou R$ 10,2 milhões na competição. Para 2025, a CBF fez um reajuste de 5% em relação aos prêmios do ano passado. Se conquistasse o bicampeonato da Copa do Brasil, o Furacão receberia R$ 101 milhões, já que iniciou na primeira fase, algo que não acontecia desde 2018.
Vale destacar que o Athletico foi o único representante da Série B entre os oito melhores colocados. Esse feito não acontecia desde 2020, quando Cuiabá e América-MG também chegaram nas quartas de final - o Coelho ainda chegou até a semifinal.
Por outro lado, o Furacão é eliminado nas quartas pelo quarto ano consecutivo. Em 2021, quando passou por essa fase, o clube rubro-negro foi até a final e ficou com o vice diante do campeão Atlético-MG. Nas últimas 10 edições da Copa do Brasil, a equipe paranaense esteve entre as oito melhores em seis oportunidades.
Premiação da Copa do Brasil 2025 a cada fase
1ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil
2ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão
3ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
- Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250
OITAVAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
- Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250
QUARTAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
SEMIFINAL
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
FINAL (VICE-CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000
FINAL (CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
Veja a evolução da premiação na Copa do Brasil
2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões
2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões
2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões
2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões
2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões
2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões
2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões
2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões
2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões
2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões
2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões
Athletico na Série B
Apesar da queda na Copa do Brasil, o auxiliar Fábio Moreno afirmou que o Athletico "sai fortalecido" da eliminatória e que vai atrás do acesso na Série B. A 13 rodadas do fim, a distância para o G-4 é de cinco pontos.
O Furacão ocupa oitava colocação da Série B, com 36 pontos, e encara a Chapecoense, que abre o G-4, na terça-feira (16), na Arena Condá, pela 26ª rodada.
