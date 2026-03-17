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Mirassol x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Coxa busca o G-4, enquanto o Mirassol tenta reagir após derrota

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
15:40
Mirassol x Coritiba - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
imagem cameraMirassol x Coritiba - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
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O Mirassol recebe o Coritiba nesta quarta-feira (18), às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. As duas equipes chegam com objetivos distintos: o Coxa quer consolidar sua posição entre os líderes, enquanto o time da casa busca regularidade.

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Ficha do jogo

MIR
Coritiba-escudo-onde-assistir
COR
MIRASSOL X COR
7ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e Hora
20h (de Brasília), quarta-feira, 18 de março de 2026
Local
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
Var
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

O Coritiba vive grande fase. Na 6ª posição com 10 pontos, o Alviverde vem de duas vitórias seguidas (contra Corinthians e Remo) e está a um passo do G-4. Já o Mirassol, que ocupa a 12ª colocação com 6 pontos, tenta se recuperar da derrota sofrida diante do Palmeiras na última rodada.

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Como chega o Mirassol?

A principal novidade no Leão Caipira é o retorno do técnico Rafael Guanaes, que volta a ficar à beira do gramado após cumprir suspensão. No entanto, o treinador segue com problemas no departamento médico, sem poder contar com Igor Cariús e Eduardo. A expectativa da torcida fica para a possível utilização de Tiquinho Soares como titular no comando do ataque.

MIRASSOL X SANTOS | BRASILEIRAO SERIE A
Time do Mirassol durante partida entre Mirassol X Santos, válida pela 5ª rodada do Brasileirão , realizado no Maião (Foto: Andrey Queiroz/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

Como chega o Coritiba?

Sob o comando de Fernando Seabra, o Coxa deve manter a base que venceu o Remo. O time aposta na solidez defensiva e no bom momento de Lucas Ronier e Pedro Rocha no ataque. A equipe paranaense encara o duelo como uma oportunidade de ouro para somar pontos fora de casa e entrar de vez na briga pelo topo da tabela do Brasileirão.

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Pedro Rocha comemora gol do Coritiba contra o Remo (Foto: JP Pacheco/Coritiba)
Pedro Rocha comemora gol do Coritiba contra o Remo (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

✅Ficha do jogo

MIRASSOL x CORITIBA
7ª rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data: quarta-feira, 18 de março de 2026
Horário: 20h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
📺 Onde assistir: Premiere

🗣️ Arbitragem:
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Carlos Eduardo, Negueba e André Luis

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha

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