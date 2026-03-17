Mirassol x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Mirassol recebe o Coritiba nesta quarta-feira (18), às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. As duas equipes chegam com objetivos distintos: o Coxa quer consolidar sua posição entre os líderes, enquanto o time da casa busca regularidade.

continua após a publicidade

Ficha do jogo MIR COR MIRASSOL X COR 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e Hora 20h (de Brasília), quarta-feira, 18 de março de 2026 Local Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Árbitro Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS) Var Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

O Coritiba vive grande fase. Na 6ª posição com 10 pontos, o Alviverde vem de duas vitórias seguidas (contra Corinthians e Remo) e está a um passo do G-4. Já o Mirassol, que ocupa a 12ª colocação com 6 pontos, tenta se recuperar da derrota sofrida diante do Palmeiras na última rodada.

🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como chega o Mirassol?

A principal novidade no Leão Caipira é o retorno do técnico Rafael Guanaes, que volta a ficar à beira do gramado após cumprir suspensão. No entanto, o treinador segue com problemas no departamento médico, sem poder contar com Igor Cariús e Eduardo. A expectativa da torcida fica para a possível utilização de Tiquinho Soares como titular no comando do ataque.

Time do Mirassol durante partida entre Mirassol X Santos, válida pela 5ª rodada do Brasileirão , realizado no Maião (Foto: Andrey Queiroz/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

Como chega o Coritiba?

Sob o comando de Fernando Seabra, o Coxa deve manter a base que venceu o Remo. O time aposta na solidez defensiva e no bom momento de Lucas Ronier e Pedro Rocha no ataque. A equipe paranaense encara o duelo como uma oportunidade de ouro para somar pontos fora de casa e entrar de vez na briga pelo topo da tabela do Brasileirão.

continua após a publicidade

Pedro Rocha comemora gol do Coritiba contra o Remo (Foto: JP Pacheco/Coritiba)

✅Ficha do jogo

MIRASSOL x CORITIBA

7ª rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data: quarta-feira, 18 de março de 2026

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🗣️ Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Carlos Eduardo, Negueba e André Luis

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha