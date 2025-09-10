Com brilho de estrelas, Corinthians bate Athletico e avança na Copa do Brasil
Timão conta com pênalti defendido e fim de seca para passar de fase
O Corinthians bateu o Athletico Paranaense por 2 a 0 e está nas semifinais da Copa do Brasil. A partida foi realizada nesta quarta-feira (10), na Neo Química Arena. Garro e Gui Negão fizeram os gols que classificaram o Timão para a próxima fase.
O argentino não balançava as redes desde o dia 9 de março, quando marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Santos pelo Paulistão. Gui Negão fez o gol da vitória por 1 a 0 no jogo de ida contra o Athletico, e anotou o seu segundo gol na Copa do Brasil. Hugo Souza, que retornou às pressas da Seleção Brasileira, ainda defendeu um pênalti no segundo tempo.
O lado paranaense do confronto ficou na bronca com a arbitragem. Na primeira etapa, Viveros chegou a abrir o placar para os visitantes, mas após revisão do VAR, Davi Lacerda anulou o lance. Os jogadores do Furacão reclamaram muito durante o duelo.
Classificado
O Corinthians chega às semifinais da Copa do Brasil pela quarta temporada consecutiva. A definição do próximo adversário sai nesta quinta-feira (11), no Mineirão, em duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Na ida, a Raposa venceu por 2 a 0, jogando na Arena MRV. Os confrontos da próxima fase estão marcados para os dias 10 e 14 de dezembro, após o Brasileirão.
Como foi o jogo?
O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.
O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo, e quase pagou por isso. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.
O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.
A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.
Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.
Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês.
Aos 40 minutos, Luiz Fernando tabelou com Patrick na área e marcou para o Athletico Paranaense. Davi Lacerda anulou o lance por impedimento. A partida terminou 2 a 0 para o Timão.
O que vem por aí?
As duas equipes viram a chave após a Copa do Brasil. Pela Série A do Brasileirão, o Corinthians viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, no sábado (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Na terça-feira (16), o Athletico encara a Chapecoense, na Arena Condá, às 21h35 (de Brasília), pela Série B.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 2 x 0 ATHLETICO PARANAENSE
COPA DO BRASIL - JOGO DE VOLTA - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
⚽ Gols: Garro (42'/1ºT) (1-0); Gui Negão (17'/2ºT) (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Riveros (CAP); Fabrizio Angileri (COR); Patrick (CAP); Aguirre (CAP); Vitinho (COR); Matheuzinho (COR)
🟥 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Maycon, Matheus Bidon, Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Ryan); Memphis (Vitinho) e Gui Negão (Yuri Alberto)
ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Terán, Aguirre, Esquivel e Benavidez; Felipinho (Zapelli), Élan Ricardo (Patrick), Dudu e Léo Derik; Julimar (Leozinho) e Viveros (Renan Peixoto)
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
