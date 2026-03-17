O atacante Bruno Henrique usou as redes sociais para se manifestar após a circulação de rumores envolvendo uma suposta recusa à primeira proposta de renovação contratual com o Flamengo. O camisa 27 foi direto ao ponto e negou qualquer avanço nas tratativas até o momento.

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- A reunião com meu empresário/staff nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí - publicou o jogador.

Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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A declaração veio em resposta a notícias que indicavam uma negativa inicial do atleta às condições apresentadas pelo clube. No entanto, segundo apuração do Lance!, a diretoria rubro-negra pretende agendar em breve um encontro com o jogador e seus representantes para discutir uma possível extensão contratual. Internamente, o Flamengo avalia que Bruno Henrique segue atuando em alto nível, e a questão salarial não deve ser um entrave nas negociações.

A versão do estafe do atleta foi reforçada pelo empresário do jogador, que também se pronunciou por meio das redes sociais. Em nota, a agência responsável pela carreira de Bruno Henrique negou que qualquer proposta tenha sido apresentada até agora. A empresa ainda criticou a disseminação de informações falsas e reiterou o respeito ao Flamengo.

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- O estafe do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo. A DR3 Sports, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso e seu respeito ao Flamengo - destacou o comunicado.

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Atualmente, Bruno Henrique tem contrato válido até o fim de 2026, o que dá margem para que as partes conduzam as negociações sem pressa imediata.

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Além do atacante, outros nomes do elenco também aparecem no radar de situações contratuais, como Alex Sandro, Everton Cebolinha, Danilo e Dyogo Alves.

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