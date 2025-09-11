Eliminado pelo Corinthians, auxiliar diz que ‘Athletico sai fortalecido’ para a Série B

O Athletico perdeu por 2 a 0 para o Corinthians, na noite de quarta-feira (10), na Neo Química Arena, e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil - na ida, tinha perdido por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada

continua após a publicidade

Apesar da queda na competição, o auxiliar Fábio Moreno afirmou que o Furacão "sai fortalecido" da eliminatória e que vai atrás do acesso na Série B. A 13 rodadas do fim, a distância para o G-4 é de cinco pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Dentro do que planejamos, que era de entrar e controlar o ímpeto inicial do Corinthians, além de esperar o melhor momento para contra-atacar e controlar a profundidade, estava tudo certo até levar o gol. A gente tem como prioridade o acesso à Série A, mas a gente entrou para vencer e precisou se adaptar durante a partida. Pedimos desculpas pela eliminação, o resultado não mostra como foram as partidas. O adversário é forte e o jogo dá mais confiança do que dúvidas. Estamos mais fortalecidos do que antes - avaliou Moreno, que substituiu o suspenso Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Garro e Gui Negão, um em cada tempo, marcaram os gols do Coringão no confronto. O Athletico teve um gol anulado de Viveros quando a partida estava zerada e depois perdeu um pênalti com Benavídez em desvantagem de dois gols.

A atuação da arbitragem, contudo, não foi comentada enfaticamente pela comissão rubro-negra. A principal reclamação foi de uma possível expulsão de Vitinho, que usou a trava da chuteira na perna do meia Dudu, com jogo em 1 a 0 para o Corinthians, e não teve o lance revisado pelo VAR. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) acabou criticado por especialistas, jornalistas e torcedores por essa jogada.

continua após a publicidade

- Se tivesse validado o gol (anulado do Dudu) que fizemos na ida, se tivesse tido uma interpretação diferente no gol (anulado de Viveros), poderia ter mudado a história do jogo, mas o futebol é assim. A gente joga com uma dificuldade muito grande da interpretação da arbitragem, porque para o Athletico é sempre mais complicado. Pode interpretar o que quiser que vai ser contra. No lance do Vitinho, vai interpretar o quê? - completou o auxiliar.

Memphis Depay disputa lance com Carlos Teran em Corinthians 2x0 Athletico. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Athletico na Série B

O Furacão ocupa oitava colocação da Série B, com 36 pontos. O time rubro-negro está a cinco pontos da Chapecoense, que abre o G-4 e é o próximo adversário, na terça-feira (16), na Arena Condá, pela 26ª rodada.