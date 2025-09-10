PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Corinthians x Athletico-PR

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira viu um erro grave da arbitragem no confronto entre Corinthians e Athletico-PR. As equipes se enfrentaram, nesta quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão venceu a partida por 2 a 0, e avançou no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante os 90 minutos, a partida foi marcada por polêmicas de arbitragem. Uma delas foi uma possível expulsão do atacante Vitinho, do Corinthians. Aos 6 minutos do segunto tempo, o camisa 29 deu um pisão na panturrilha do meia Dudu, que gerou conflito em campo.

Dentro das quatro linhas, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda aplicou apenas um cartão amarelo. O VAR chegou a revisar o lance, mas manteve a decisão de campo. Na transmissão da partida, pela Globo, o narrador Gutavo Villani informou que PC Oliveira não concordou com a decisão.

continua após a publicidade

- Paulo César de Oliveira expulsaria o jogador do Corinthians. Uma solada na panturrilha, ele pisou de cima para baixo, entendeu assim o PC. Se estivesse na salinha do vídeo, chamaria o árbitro para revisar o lance - disse Villani.

Como foi a classificação do Corinthians?

Textor por: Ulisses Lopresti

O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.

continua após a publicidade

O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo, e quase pagou por isso. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.

O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.

A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.

Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.

Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês. A partida terminou 2 a 0.