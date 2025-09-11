Atacante do Athletico ironiza árbitro após gol anulado contra o Corinthians

O atacante Viveros usou as redes sociais para criticar o gol anulado na derrota por 2 a 0 do Athletico para o Corinthians, na noite de quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil - na ida, o Furacão já tinha perdido por 1 a 0, com gol de Gui Negão, na Arena da Baixada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Viveros reclama de gol anulado em Corinthians 2x0 Athletico, pela Copa do Brasil. Foto: Reprodução/Instagram

- Hahaha esses árbitros - cornetou Viveros.

A jogada em questão aconteceu aos 24 minutos da primeira etapa, quando a partida estava empatada sem gols. Viveros roubou a bola de Maycon no campo de defesa, arrancou até a área e, mesmo com três adversários o perseguindo, encontrou espaço para bater no canto esquerdo de Hugo Souza - a bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Chamado pelo VAR, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) anulou o gol por falta do atacante do Furacão. A arbitragem considerou uma carga de Viveros nas costas do volante alvinegro.

continua após a publicidade

Depois, o Corinthians marcou com Garro e Gui Negão, um em cada tempo, e decretou a classificação para a semifinal. O Furacão ainda perdeu um pênalti com Benavídez, defendido por Hugo Souza, quando estava em desvantagem de dois gols.

Athletico não é enfático contra arbitragem

A atuação da arbitragem, contudo, não foi comentada enfaticamente pela comissão rubro-negra. A principal reclamação foi de uma possível expulsão de Vitinho, que usou a trava da chuteira na perna do meia Dudu, com jogo em 1 a 0 para o Corinthians, e não teve o lance revisado pelo VAR.

continua após a publicidade

O árbitro Davi de Oliveira Lacerda acabou criticado por especialistas, jornalistas e torcedores por essa jogada. O auxiliar Fábio Moreno, que substituiu o suspenso Odair Hellmann, avaliou brevemente as polêmicas.

- Se tivesse validado o gol (anulado do Dudu) que fizemos na ida, se tivesse tido uma interpretação diferente no gol (anulado de Viveros), poderia ter mudado a história do jogo, mas o futebol é assim. A gente joga com uma dificuldade muito grande da interpretação da arbitragem, porque para o Athletico é sempre mais complicado. Pode interpretar o que quiser que vai ser contra. No lance do Vitinho, vai interpretar o quê? - completou o auxiliar.

Jogadores do Corinthians reclamam com a arbitragem durante partida contra o Athletico. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Athletico na Série B

Apesar da queda na Copa do Brasil, o auxiliar Fábio Moreno afirmou que o Athletico "sai fortalecido" da eliminatória e que vai atrás do acesso na Série B. A 13 rodadas do fim, a distância para o G-4 é de cinco pontos.

O Furacão ocupa oitava colocação da Série B, com 36 pontos, e encara a Chapecoense, que abre o G-4, na terça-feira (16), na Arena Condá, pela 26ª rodada.