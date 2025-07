Athletico contrata zagueiro do Atlético Nacional-COL para a Série B

O Athletico acertou nesta quinta-feira (3) a contratação do zagueiro Juan Felipe Aguirre, do Atlético Nacional-COL. O jogador de 28 anos é aguardado nos próximos dias em Curitiba para realizar exames médicos e assinar contrato de dois anos.

O Furacão negociava, inicialmente, para um empréstimo com opção de compra, mas o defensor colombiano conseguiu alinhar uma rescisão amigável. Assim, o clube brasileiro não precisará fazer investimento para trazê-lo.

Pelo Atlético Nacional, Aguirre disputou 103 jogos, com nove gols e uma assistência desde 2023. Na atual temporada, ele disputou 10 dos 34 jogos do time, sendo titular em nove, entre Campeonato Colombiano e Libertadores. Antes, o zagueiro teve passagens pelo Itagüi-COL, Celaya-MEX e Montevideo Wanderers-URU.

A busca por zagueiro se dá pelo desempenho defensivo rubro-negro, com 19 gols sofridos em 14 jogos, a segunda zaga mais vazada da Série B. No elenco, as opção são Léo Pelé, Habraão, Belezi e Tobias Figueiredo.

A janela de transferência volta a ficar aberta entre 10 de julho e 2 de setembro.

Juan Felipe Aguirre comemora gol pelo Atlético Nacional. Foto: Divulgação/Atlético Nacional

Juan Felipe Aguirre é o terceiro reforço 'antecipado' do Athletico

O zagueiro do Atlético Nacional é o terceiro atleta que o Furacão fecha antes da reabertura do mercado. Os outros reforços são os atacantes Kevin Viveros, também do time colombiano, e "Speedy" Mendoza, do Léon-MEX - os investimentos foram de R$ 27,4 milhões no primeiro e R$ 800 mil no segundo.

Outro sul-americano que está na mira é o lateral-direito Gastón Benavídez, do Talleres-ARG. A equipe argentina já recusou uma proposta e segue irredutível em abaixar valores na negociação.

O Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. No dia seguinte ao fechamento, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, foi demitido. Para a vaga, o clube contratou Eduardo Freeland, do Avaí.

Próximos jogos do Athletico

Em campo, o Athletico vem de derrota no clássico Atletiba para o Coritiba por 1 a 0, em casa, e caiu para a nona colocação da Série B, com 20 pontos em 14 jogos - a três pontos do Avaí, que abre o G-4. Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o Amazonas no sábado (5), às 20h30, fora de casa.