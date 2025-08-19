Cruzeiro: Jardim sugere que futebol adote desafio, como no vôlei

Ao reclamar de mais um erro da arbitragem contra o Cruzeiro, neste Brasileirão, no empate por 1 a 1 com o Mirassol, nesta segunda-feira (18), em Mirassol, o técnico Leonardo Jardim sugeriu que o futebol brasileiro adote o mesmo sistema de pedido de revisão de lances polêmicos do vôlei, conhecido como desafio.

- O futebol brasileiro precisa tomar algumas medidas, se não as pessoas começam a desacreditar do VAR. Vou dar uma ideia: os treinadores deveriam ter duas opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão do lance pelo árbitro. Porque às vezes chamam, às vezes não chamam – afirmou Leonardo Jardim.

A reclamação do Cruzeiro, na partida contra o Mirassol, é em relação a um lance antes mesmo do gol marcado por Kaio Jorge, aos 4 minutos. O volante José Aldo tocou a mão na bola na entrada da área.

- A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Aí não pênalti. O pênalti vem a seguir. Eu não sabia que era permitido fazer manchete de vôlei dentro da área – analisou o técnico do Cruzeiro.

Kaio Jorge marcou o gol do Cruzeiro contra o Mirassol logo aos 4 minutos (Foto: Rapha Marques/Cruzeiro)

Para Leonardo Jardim, o técnico e os jogadores são impotentes diante da arbitragem:

- O que vou fazer? Ontem (domingo), vi um jogo em que um jogador foi expulso abrindo os braços. Hoje (segunda-feira), teve isso, em outro jogo, em casa, o VAR não é chamado… Nesse caso, toda a gente viu no estádio. O primeiro toque de mão foi casual. O segundo foi uma manchete. Mas quem sou eu para questionar. Tenho só 30 anos de futebol e mais nada – disse, com ironia.

Dirigente do Cruzeiro diz que vai novamente à CBF para protestar

O vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Junio, afirmou que o clube vai novamente à CBF para reclamar da arbitragem, como fez após a derrota por 2 a 1 para o Santos, no Mineirão:

- O Cruzeiro fez um protesto no jogo contra o Santos, vai fazer novamente e, se tiver que fazer no próximo, vai fazer. O Cruzeiro não vai ser prejudicado pela arbitragem. Estamos sendo cobrados pelo torcedor, fazendo um campeonato limpo, justo, difícil ter que falar disso. Mas a gente espera uma mudança de postura – afirmou o dirigente, após o jogo em Mirassol (SP).